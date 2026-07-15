توزیع تجهیزات توانبخشی بین ۱۲۵ مددجوی بهزیستی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران کشاورز پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اهدای تجهیزات توانبخشی به مددجویان بهزیستی استان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، استاندار، جمعی از مسئولان کشوری و استانی و خیرین برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت اصلی سازمان بهزیستی در سه محور «پیشگیری»، «توانمندسازی» و «جلب مشارکت‌های مردمی» تعریف شده و تحقق اهداف این سازمان بدون همراهی مردم، خیرین و دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران افزود: با حمایت این مجموعه، تجهیزات توانبخشی مورد نیاز ۱۲۵ نفر از مددجویان دارای ضایعه نخاعی و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تهیه و میان آنان توزیع شد.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر از سوی شرکت ملی نفت ایران برای تکمیل و تجهیز منازل مسکونی مددجویان خبر داد و گفت: این اعتبار به ۲۱۵ نفر از جامعه هدف اختصاص یافته و نقش مهمی در تکمیل واحدهای مسکونی این افراد خواهد داشت.

گلایه از عدم همکاری شهرداری‌ها برای راه‌اندازی بازارچه مددجویان

کشاورز با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی بهزیستی، اظهار داشت: برای احداث بازارچه عرضه محصولات جامعه هدف، شامل افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار، مبلغ ۲۴ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده بود اما به دلیل همکاری نکردن شهرداری‌های سه شهر بزرگ استان در واگذاری زمین، تاکنون امکان جذب این اعتبار فراهم نشده است.

وی با بیان اینکه با وجود پیگیری‌های معاونت عمرانی استانداری، این طرح همچنان بلاتکلیف مانده است، از استاندار خواست با تسریع در روند بررسی موضوع در کمیسیون ماده ۵، زمینه آغاز عملیات اجرایی این بازارچه را فراهم کند.

غربالگری ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت

مدیرکل بهزیستی استان در ادامه با تشریح اقدامات حوزه پیشگیری گفت: خدمات سازمان بهزیستی از پیش از تولد تا دوران سالمندی را در بر می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، اجرای طرح غربالگری ژنتیک برای پیشگیری از تولد نوزادان دارای معلولیت است.

وی افزود: دو مرکز مشاوره ژنتیک در یاسوج و گچساران فعال هستند و خانواده‌های در معرض خطر پس از دریافت مشاوره، با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های طرف قرارداد در یاسوج، شیراز و اهواز تحت آزمایش‌های تخصصی قرار می‌گیرند.

کشاورز با اشاره به عملکرد سال گذشته این حوزه تصریح کرد: بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر از خانواده‌های پرخطر شامل زوجین دارای سابقه نازایی، وجود معلولیت ذهنی در خانواده یا سن بالای ۳۵ سال، مورد غربالگری ژنتیک قرار گرفتند که بهزیستی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه آزمایش‌های آنان را پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه غربالگری بینایی نیز ۳۸ هزار کودک و سه هزار و ۷۵۷ کودک سه تا پنج ساله مورد معاینه قرار گرفتند و همچنین هشت هزار و ۵۰ نوزاد نیز در قالب برنامه شنوایی‌سنجی نوزادان غربالگری شدند.

فعالیت مراکز کاهش آسیب و اجرای طرح پیشگیری از خودکشی

کشاورز با اشاره به اقدامات حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۴ مرکز ترک اعتیاد، دو شلتر (پناهگاه شبانه)، پنج مرکز کاهش آسیب و باشگاه «مثبت» ویژه ارائه خدمات به بیماران مبتلا به HIV در استان فعال هستند.

وی از اجرای دو طرح ابتکاری در استان خبر داد و گفت: نخستین طرح، تهیه «شناسنامه اجتماعی محلات» است که در آن اطلاعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی، افراد دارای معلولیت، سالمندان تنها و افراد دارای اعتیاد در محلات پرخطر ثبت می‌شود تا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس نیازهای واقعی هر منطقه انجام گیرد.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: طرح دوم، غربالگری افکار خودکشی است که از دو ماه گذشته آغاز شده و تاکنون هشت هزار نفر از جامعه هدف مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۸۰۰ نفر دارای ریسک شناسایی شده و فرآیند درمان و مداخلات تخصصی آنان در حال انجام است.

وی بیان کرد: اجرای این طرح با همکاری ۴۹ مرکز مثبت زندگی در سطح استان ادامه خواهد یافت.

«پرواز آرزوها»؛ روایت نیازهای کودکان تحت پوشش بهزیستی

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پویش «پرواز آرزوها» اشاره کرد و گفت: در این پویش، آرزوها و دل‌نوشته‌های ۷۳۶ کودک هشت تا ۱۴ ساله تحت پوشش بهزیستی، اعم از کودکان بی‌سرپرست و دارای معلولیت، جمع‌آوری شده است.

وی افزود: خواسته‌های این کودکان از نیازهای ساده‌ای مانند داشتن یک دوچرخه یا ساعت مچی تا آرزوهای عمیق عاطفی همچون آشتی والدین، بازگشت به کانون خانواده و زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) را در بر می‌گیرد که بیانگر بخشی از نیازهای روحی و مادی آنان است.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه تحقق همه این خواسته‌ها با اعتبارات دولتی امکان‌پذیر نیست، از خیرین، مسئولان و شرکت‌های دارای مسئولیت اجتماعی خواست با مشارکت بیشتر، زمینه تحقق آرزوهای این کودکان و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی را فراهم کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و بخش خصوصی، خدمات حمایتی و توانمندسازی بهزیستی در استان بیش از گذشته توسعه یابد.