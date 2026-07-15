به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط ‌زیست شهرداری منطقه یک تهران،در خصوص بهره‌برداری از چاه جمع‌آوری آب‌های زیرزمینی در محدوده زیر پل ارتش در ناحیه ۹ گفت: پس از سال‌ها انتظار، ناحیه ۹ سرانجام به یک چاه مستقل و اختصاصی مجهز شده است که در این طرح، آب حاصل از زهکش متروی اقدسیه که پیش از این به درون شبکه مترو هدایت می‌شد، با احداث مخزن حدود ۵۰۰ متر مکعبی توسط اداره مسیل ها و قنوات، ذخیره آب اکنون با هدایت هوشمندانه برای آبیاری فضای سبز بوستان هفت‌تیر و محدوده هایی از بزرگراه شهید بابایی، بوستان ازگل و باغ کامران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ابعاد فنی این پروژه افزود: این طرح با هدف تقویت منابع آبی فضای سبز و کاهش فشار بر شبکه آب شهری اجرا شده است و در صورت رفع مشکلات موجود می تواند دیگر بوستان های همجوار از جمله مهرگان را هم پوشش دهد.

صفایی خاطر نشان کرد: با حفر چاهی به عمق ۵۰ متر، این چرخه تکمیل شد و در جریان اجرای این پروژه، بیش از ۲۰۰ متر لوله‌کشی و حدود ۲۰۰ متر کابل‌کشی انجام شده و دو دستگاه پمپ ۳ اینچ با قدرت ۲۰ اسب بخار نیز جهت بهره‌برداری مؤثر، نصب و راه‌اندازی شده‌اند.