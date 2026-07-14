https://mehrnews.com/x3cyYg ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۱ کد مطلب 6888383 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۱ ۱۳۵ شب حماسه حضور زاهدانیها در خیابان زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب صد و سی و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 38 MB کد مطلب 6888383 کپی شد مطالب مرتبط گرگان به ایستگاه صد و سی و ششم اجتماعات شبانه رسید خروش شبانه مردم گالیکش ادامه دارد حضور مردم کردکوی در اجتماعات شبانه تداوم یافت مینودشت یکصدا در اجتماع شبانه به میدان آمد روایت شبهای همدلی در آزادشهر ادامه دارد شنیده شدن صدای انفجار در ایرانشهر توکل به خدا؛ راز آرامش رهبر شهید در سختترین بحرانها زاهدان در سوگ رهبر شهید گریست برچسبها زاهدان سیستان و بلوچستان تجمع مردمی
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