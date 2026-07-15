https://mehrnews.com/x3cznJ ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ کد مطلب 6889336 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱ صدای انفجار در راسک شنیده شد راسک- دقایقی قبل صدای انفجار در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای انفجار در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان شنیده شد. از جزئیات این انفجار اطلاعاتی در دست نیست. کد مطلب 6889336 کپی شد مطالب مرتبط تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند شنیده شدن صدای دو انفجار در بندر کنارک تمدن چندهزار ساله در فلات شرقی ایران؛ سیستان و بلوچستان اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور برچسبها انفجار شهرستان راسک حمله به ایران
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