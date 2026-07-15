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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

صدای انفجار در راسک شنیده شد

صدای انفجار در راسک شنیده شد

راسک- دقایقی قبل صدای انفجار در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای انفجار در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان شنیده شد.

از جزئیات این انفجار اطلاعاتی در دست نیست.

کد مطلب 6889336

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