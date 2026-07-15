فعالیت ناوگان صیادی هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی از تداوم فعالیت ناوگان صیادی در تمامی بنادر استان هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: جامعه صیادی هرمزگان با وجود شرایط حساس کشور، همچنان در عرصه تولید حضور فعال دارد و روند صید و عرضه آبزیان بدون وقفه ادامه دارد.

بارانی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در تولید آبزیان کشور، گفت: صیادان این استان همواره از ارکان اصلی اقتصاد دریامحور و تأمین امنیت غذایی کشور بوده‌اند و در مقاطع مختلف، حتی در شرایط دشوار، فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند.

وی افزود: ناوگان صیادی در تمامی بنادر هرمزگان فعال است و صید و تأمین آبزیان مورد نیاز بازار طبق روال در حال انجام است؛ موضوعی که نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و تأمین پروتئین مورد نیاز مردم دارد.

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه حضور مستمر صیادان در آب‌های خلیج فارس علاوه بر بعد اقتصادی، از منظر صیانت از مرزهای آبی نیز اهمیت دارد، تصریح کرد: استمرار فعالیت صیادان در پهنه خلیج فارس، نشان‌دهنده پویایی بخش صیادی و ظرفیت بالای این جامعه در حفظ تولید و توسعه اقتصاد دریامحور است.

بارانی با قدردانی از تلاش‌های جامعه صیادی استان، اظهار داشت: اداره‌کل شیلات هرمزگان با همکاری استانداری، سازمان شیلات ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط، حمایت از صیادان را با هدف ارتقای ایمنی، رفع مشکلات معیشتی و تسهیل فعالیت‌های صیادی دنبال می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم این حمایت‌ها، زمینه رونق هرچه بیشتر بنادر صیادی، افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد.