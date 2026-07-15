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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

موج گرمایی جدید از یکشنبه وارد بوشهر می‌شود؛ افزایش شرجی در پایان هفته

موج گرمایی جدید از یکشنبه وارد بوشهر می‌شود؛ افزایش شرجی در پایان هفته

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش رطوبت و شرجی هوا در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد و گفت: از اواخر روز یکشنبه نیز موج گرمای جدیدی وارد استان می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا اواخر امشب، نواحی شمالی خلیج فارس نسبتا متلاطم پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه با وزش باد جنوبی، افزایش رطوبت نسبی و شرجی در سطح استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر روز یکشنبه آینده نیز نفوذ موج گرمایی جدید به استان و افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در نواحی شمالی شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، از فردا به تدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در نواحی شمالی تا اواخر امشب ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6888867

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