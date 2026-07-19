تداوم راه امامین انقلاب در گروه پیروی از ولایت فقیه و حفظ وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری یکشنبهشب در اجتماع مردم تاکستان با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسمهای اخیر، اظهار کرد: حضور پرشور و حماسی مردم در صحنه، دل مؤمنان و آزادگان جهان را شاد کرد و دشمنان اسلام، انقلاب و ملت ایران را به حیرت انداخت.
وی افزود: پس از ارتحال امام شهید، خداوند با هدایت دلهای اعضای مجلس خبرگان، زمینه انتخاب شایسته رهبر معظم انقلاب را فراهم کرد و این انتخاب تاریخی، نعمتی بزرگ برای ملت ایران بود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: بهترین نشانه وفاداری به امام راحل و امام شهید، ادامه راه پرافتخار امامین انقلاب و پیروی از ولیفقیه زمان است و امروز ملت ایران با وجود رهبر معظم انقلاب، همان صلابت در برابر مستکبران، همان مهربانی نسبت به مؤمنان و همان عشق و ارادت به اهلبیت(ع) را مشاهده میکند.
امام جمعه قزوین با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در قدردانی از ملتهای ایران و عراق، گفت: یکی از مهمترین محورهای این پیام، دعوت همگان به حفظ وحدت و انسجام در برابر دشمنان بود؛ توصیهای که ریشه در آموزههای قرآن کریم دارد.
وی با استناد به آیات «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» و «ولا تنازعوا فتفشلوا»، تأکید کرد: اختلاف و تفرقه، اقتدار و شوکت جامعه اسلامی را از بین میبرد و وحدت، همواره رمز پیروزی ملت ایران بوده و خواهد بود.
آیتالله مظفری با اشاره به حضور مردم استان قزوین و شهرستان تاکستان در آیینهای تشییع و بزرگداشت امام شهید، خاطرنشان کرد: این حضور باشکوه، جلوهای از ایمان، بصیرت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی بود که شایسته تقدیر است.
وی در پایان با قدردانی از مردم، امام جمعه، فرماندار، شهردار، نیروهای نظامی و انتظامی و برگزارکنندگان مراسم، برای نابودی دشمنان اسلام، عزت جبهه مقاومت، علو درجات شهدا، سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج) دعا کرد.
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