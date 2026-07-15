صدای انفجار در شیراز از عملیات معدنی کارخانه سیمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، صدای چند انفجار که ظهر امروز در بخشهایی از شهر شیراز شنیده شد، ناشی از عملیات انفجار کنترلشده در محدوده معدن کارخانه سیمان شیراز بوده است.
بر اساس پیگیری ها این انفجارها در راستای فعالیتهای معدنی و برداشت سنگ در محدوده معدن کارخانه سیمان شیراز انجام شده و با هماهنگیهای لازم و رعایت الزامات ایمنی صورت گرفته است.
شنیده شدن صدای انفجار موجب نگرانی برخی شهروندان شیرازی شده بود که بررسیهای انجامشده نشان میدهد این صدا ارتباطی با حادثه یا رخداد امنیتی نداشته و مربوط به عملیات برنامهریزی شده معدنی است.
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