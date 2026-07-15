به گزارش خبرنگار مهر، مهران کریمیان ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد با تبریک این هفته با بیان اینکه ۲۲۰ هزار خانوار در استان به عنوان نیازمند در بهزیستی پرونده دارند، تصریح کرد: تعداد این افراد حدود ۵۰۰ هزار نفر است که ۱۲۰ هزار نفر از خدمات مستمری و ۱۰۰ هزار نفر از خدمات جانبی استفاده می کنند.

وی افزود: خدمات بهزیستی از جمله اورژانس اجتماعی و مرکز ۱۴۸۰ برای عموم مردم آزاد است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اعلام اینکه برای این هفته برنامه های متعددی در نظر گرفته شده است، گفت: امروز آغاز هفته بهزیستی است که به منظور تجدید میثاق با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا در گلزار شهدا حضور پیدا کردیم.

کریمیان با بیان اینکه در هفته بهزیستی ۸۰۳ طرح اشتغال در خوزستان به بهره برداری می رسند، ادامه داد: همچنین واگذاری ۲۳۵ واحد مسکونی در شهرهای مختلف استان، افتتاح و بهره برداری از مراکز غیردولتی از جمله اولین مرکز صیانت زنان بهبود یافته از اعتیاد در استان و راه اندازی کمپ ترک اعتیاد طی این هفته انجام خواهند شد.

وی به اقداماتی برای توانمندسازی جامعه هدف خصوصا بانوانی که اعتیاد را ترک کرده اند اشاره و عنوان کرد: آموزش اشتغال، آموزش خودباوری و مهارت زندگی از جمله موارد هستند. همچنین در راستای بازگشت به زندگی و اجتماع این افراد، اقدامات مددکاری برای خانواده های آن ها صورت می گیرد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: برگزاری همایش ویدیو کنفرانسی در سطح کشور، حضور در مصلی نماز جمعه، برپایی میزخدمت و نمایشگاه در سراسر استان، تجلیل از ۴۰ نفر از فعالان و مددکاران حوزه های مختلف که در جنگ تحمیلی سوم فعالیت داشتند به نمایندگی از کل فعالیت همزمان با سراسر کشور از دیگر برنامه های این هفته است.

کریمیان بیان کرد: افتتاح طرح های اشتغال، برگزاری شورای مشارکت های مردمی، توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های تحت پوشش، برگزاری ستاد مناسب سازی محیط شهری برای معلولان، برگزاری جلسه با موسسات غیردولتی، افتتاح چندین کلینیک مددکاری و پیوستن آن ها به شبکه کشوری از دیگر برنامه های هفته بهزیستی هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح مراقب همراه و دست های مهربان در دانشگاه شهید چمران طی هفته جاری، گفت: این طرحی جدید برای خانواده های چندقلو است به گونه ای که تعدادی از زنان سرپرست خانوار بهزیستی آموزش داده می شوند تا در ازای دریافت دستمزد به این خانواده ها خدمت کنند.

اجرای طرح صندوق های مالی خرد

کریمیان، شعار روز آخر هفته را خودباوری و توانمندسازی اقتصادی اعلام و عنوان کرد: طرح جدیدی در قالب صندوق های مالی خرد در خوزستان با ۲۰ صندوق در استان فعال می شود. همچنین ۱۹ گروه همیار زنان راه اندازی و آغاز به کار می کنند.

وی افزود: کارگروه صندوق فرصت های شغلی در راستای حمایت از مشاغل معلولین ایجاد می شود تا فرصت های شغلی آن ها به خوبی انجام و پشتوانه مالی برای آن ها باشد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با بیان اینکه طی یک سال اخیر همه سازمان ها برای تحولات سریع اجتماعی اقداماتی داشته اند، اظهار کرد: ۱۳ برنامه تحول آفرین در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته شده که خوزستان در بسیاری از آنها پیشرو است.

کریمیان، یکی از رویکردهای نوین سازمان بهزیستی را داوطلبان و همیاران برشمرد و ادامه داد: هر فردی با هر توانایی می تواند به عنوان داوطلب کنار بهزیستی قرار گیرد.

وی به رونمایی از بانک زمان در هفته بهزیستی اشاره و اظهار کرد: تمام خدمات داوطلبان ثبت می شود و در زمان نیاز خود نیز خدمات دریافت می کنند که اقدامات خیرخواهانه و وفاق اجتماعی را توسعه می دهد؛ بهمن ماه سال گذشته پس از فراخوان در این خصوص، کمتر از یک هفته ۲۵ هزار نفر در خوزستان به عنوان داوطلب ثبت نام کردند و استقبال خوبی صورت گرفت.

مدیرکل بهزیستی خوزستان حرکت از مرکز محوری به سمت خانواده محوری را از دیگر برنامه ها خواند و بیان کرد: آموزش هایی در این خصوص دیده شده تا افراد در کنار خانواده خود نگهداری شوند زیرا محیط خانواده بهترین فضا برای بروز علاقمندی و احساسات فرد است.

چرخش به سمت محله محوری

کریمیان افزود: طرح سلام، چرخش از اجتماع محوری به محله محوری است که با اجرای طرح های مختلف در محلات به کمک تسهیلگران و معتمدین محلی انجام می شود تا سرمایه اجتماعی جامعه بیشتر شود؛ در حال حاضر برای این طرح ۱۹۱ کانون در سطح خوزستان فعال شده است.

به گفته وی، جمعیت کشور به سرعت به سمت سالمندی پیش می رود و خوزستان بیش از ۵۰۰ هزار سالمند دارد که برای آنها هیچ زیرساختی مهیا نشده است به همین منظور پاتوق های مهر و گفتگو ویژه سالمندان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص استراتژی های سازمان برای مواجه با پدیده کودکان بی‌سرپرست یا در معرض آسیب و حرکت از حمایت گذرا به سمت توانمندسازی پایدار آن ها، اظهار کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید؛ در این قانون به حقوق آنها بسیار تاکید شده و بیش از ۱۸ دستگاه عضو این قانون هستند که یکی سازمان بهزیستی است.

کریمیان اضافه کرد: در حال حاضر ۲۳۰ کودک در مراکز شبانه روزی ما خدمات دریافت می کنند و تمام تلاش این است که به آغوش خانواده برگردند.

وی با بیان اینکه تمام اصول تربیت سالم بک فرزند در این مراکز انجام می شود، بیان کرد: سال گذشت بیش از ۲۰۰ کودک از مراکز بهزیستی تحویل خانواده ها شد. همچنین در ایام جنگ نیز تعداد زیادی از کودکان در قالب فرزند خواندگی، خانواده زیستی و خانواده میزبان تحویل داده شد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با بیان اینکه در حوزه کودکان خیابانی سه مرکز در اهواز وجود دارد، گفت: هر مرکز به ۱۲۰ کودک خدمات می دهد، دو مرکز روزانه و یک مرکز شبانه است؛ مرکز شبانه روزی برای افرادی است که خانواده موثر یا هیچ خانواده ای ندارند که تا زمان به سامان رسیدن در خانواده نگهداری می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ تا ۳۰ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نام گذاری شده که شعار چهل و ششمین سال بهزیستی کنار مردم نامگذاری شده است.