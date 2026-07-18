به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست هماهنگی دبیران کانون افراد دارای معلولیت شهر تهران با ستاد مناسبسازی شهر تهران با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری تهران، نمایندگان تشکلهای مردمنهاد حوزه معلولیت و دبیران مناطق ۲۲گانه کانون افراد دارای معلولیت برگزار شد.
در این نشست، علی شمساحسان عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا جوانی شهردار منطقه ۳، جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران و جمعی از مدیران و نمایندگان تشکلهای ملی حوزه معلولیت حضور داشتند.
حاضران در این نشست بر ضرورت مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت و نمایندگان آنان در فرآیندهای برنامهریزی، پایش و ارزیابی اقدامات مناسبسازی شهری تأکید کردند و بهرهگیری از تجربه زیسته این افراد را از ارکان تحقق شهری دسترسپذیر و فراگیر دانستند.
همچنین راهکارهای توسعه همکاری میان ادارهکل سلامت، ستاد مناسبسازی شهر تهران، دبیران مناطق کانون و تشکلهای مردمنهاد بررسی شد و استفاده از ظرفیت شبکه دبیران مناطق برای شناسایی موانع، دریافت بازخوردهای میدانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد تأکید قرار گرفت.
در پایان این نشست مقرر شد دبیران مناطق کانون افراد دارای معلولیت شهر تهران بهعنوان اعضای ناظر ستاد مناسبسازی شهر تهران در جلسات و فرآیندهای مرتبط حضور داشته باشند و با ارائه گزارشهای میدانی و پیشنهادهای کارشناسی، در ارتقای کیفیت برنامههای مناسبسازی مشارکت کنند. همچنین احکام عضویت آنان بهعنوان اعضای ناظر از سوی مراجع ذیربط صادر خواهد شد
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