به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دانش فر گفت : در پی نگرانی های والدین دانش آموزان ، حوزه‌های امتحانی که در مجاورت مراکز حساس یا نظامی قرار داشتند، شناسایی و به مکان‌های امن‌تر منتقل شدند تا آزمون های نهایی در آرامش بیشتر برگزار شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: سلامت دانش آموزان اولویت آموزش و پرورش است و در همین راستا با توجه به شرایط جنگی در جنوب کشور مکاتبات لازم با وزارتخانه جهت اتخاذ تصمیمات لازم انجام شده و مدام در حال پیگیری هستیم.

دانش فر در پایان گفت: با توجه به اینکه لغو یا به تعویق انداختن امتحانات نهایی در حوزه اختیارات استان نیست در مکاتبات با وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا اگر بتوانیم آسیب‌های وارد شده بر کیفیت آزمون دهی دانش آموزان را به نوعی جبران کنیم که به محض وصول نتیجه، آن را به عموم مردم شریف استان اعلام می‌کنیم.