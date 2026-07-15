لیگ پدل مازندران با رقابت ۱۴ تیم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره لیگ تیمی پدل مازندران با حضور ۱۴ تیم در دو منطقه شرق و غرب استان آغاز شد و تیمها در قالب دو گروه هفتتیمی برای کسب سهمیه حضور در مرحله حذفی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
رئیس کمیته پدل مازندران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور حدود ۲۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست برگزار میشود و پس از پایان مرحله گروهی، چهار تیم برتر از هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.
فرشاد رستمان با بیان اینکه مسابقات مرحله حذفی به صورت متمرکز در یکی از باشگاههای مورد تأیید کمیته پدل استان برگزار میشود، افزود: هدف از برگزاری این لیگ، ایجاد ساختاری منظم برای رقابتهای تیمی، ارتقای کیفیت فنی بازیکنان و توسعه هرچه بیشتر ورزش پدل در مازندران است.
وی با اشاره به رعایت استانداردهای برگزاری مسابقات گفت: تمامی تیمها با لباس متحدالشکل و بر اساس آییننامهها و قوانین رسمی فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران در مسابقات حضور دارند و روند اجرایی و داوری نیز زیر نظر کمیتههای تخصصی هیئت استان انجام میشود.
رستمان حضور حامیان مالی در این رقابتها را اتفاقی مهم برای آینده پدل استان عنوان کرد و افزود: حمایت هلدینگ «باملند» و مجموعه «باب ایکس» علاوه بر پشتیبانی از برگزاری لیگ، میتواند مسیر ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به این رشته را هموار کرده و زمینه توسعه زیرساختها و افزایش کیفیت مسابقات را فراهم کند.
رئیس کمیته پدل مازندران با اشاره به مجموع ۳۰۰ میلیون تومان جایزه این مسابقات اظهار داشت: برای افزایش سطح کیفی لیگ، هر تیم امکان استفاده از یک بازیکن غیربومی را دارد تا بازیکنان استان در کنار نفرات شاخص سایر استانها به رقابت بپردازند و تجربه فنی بیشتری کسب کنند.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رقابتهای «جایزه بزرگ پدل» خبر داد و گفت: این مسابقات با هدف ارتقای رنکینگ ورزشکاران و استمرار رقابتهای حرفهای در استان بهزودی برگزار و جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
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