جراحی زانو بهترین روش درمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث نیوز، محققانی که بیماران را به مدت ۱۰ سال پس از انجام عمل جراحی آرتروسکوپی زانو برای ترمیم پارگی‌های غضروف دژنراتیو برای درد زانو پیگیری کردند، دریافتند که این جراحی فایده کمی یا هیچ فایده‌ای نداشته و در واقع با آرتروز تسریع شده و با میزان بالاتر عمل مجدد همراه بوده است.

«تپو جاروینن»، ارتوپد و رئیس مرکز ارتوپدی فنلاند، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «من نمی‌دانم چگونه از این عمل دفاع کنم. آنچه به طرز چشمگیری نشان داده شده است این است که بیمارانی که این عمل را انجام می‌دهند درد بیشتری دارند - آنها بدتر می‌شوند.»

جاروینن گفت: «این مطالعه اولین مطالعه‌ای بود که نشان داد این جراحی حال بسیاری از بیماران را بدتر کرده است. اگرچه این مطالعه کوچک بود، اما نتایج آن قانع‌کننده بود، زیرا تیم ما بیمارانی را انتخاب کرد که به احتمال زیاد از آن سود می‌بردند.»

این مطالعه در مورد پارگی غضروف ناشی از آسیب حاد دردناک صدق نمی‌کند. این مطالعه شامل افراد میانسال یا مسن‌تری بود که درد زانو داشتند و MRI آنها پارگی غضروف را نشان می‌داد.

شواهد بیش از یک دهه است که به طور پیوسته در حال افزایش است که جراحی آرتروسکوپی زانو برای تراشیدن غضروف پاره و دژنراتیو کمکی بیش از فیزیوتراپی نمی‌کند.