به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو با انتقاد از سیاستهای حوزه انرژی در بخش صنعت و معدن افزود: افزایش هزینه برق و واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع، تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
بر اساس اعلام ایمیدرو، وی با بیان اینکه صنایع و معادن، موتور ارزآوری، درآمدهای مالیاتی، اشتغال و تأمین منابع صندوقهای بازنشستگی هستند، اضافه کرد: سیاستهای فعلی در حوزه انرژی، این بخشهای مهم اقتصادی را تحت فشار قرار داده و به توسعه صنعتی آسیب زده است.
سمیعینژاد همچنین با اشاره به فاصله تعرفه برق صنایع در ایران با استانداردهای جهانی گفت: در حالی که در دنیا نسبت تعرفه برق خانگی به صنعتی حدود ۱.۶۵ است، در ایران برق مصرفی صنایع ۱۵ برابر گرانتر از برق خانگی است که این موضوع، رقابتپذیری تولید را کاهش داده است.
معاون وزیر صمت با انتقاد از تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه گفت: تأمین برق، وظیفه وزارت نیرو و بخشی از زیرساختهای حاکمیتی است و نباید این مسئولیت به بخش صنعت واگذار شود.
وی با بیان اینکه صنعت در حال حاضر تاب زدن نیروگاه را ندارد، ادامه داد: ما هرچه نیروگاه داریم به وزارت نیرو میدهیم و وزارت نیرو باید به ما لگوی مصرف بدهد.
به گفته سمیعی نژاد، صنایع علاوه بر سرمایهگذاری در احداث نیروگاه، در زمان کمبود انرژی نیز از قطع برق مستثنی نیستند و برق تولیدی آنها نیز در اختیار شبکه سراسری قرار میگیرد.
وی همچنین خواستار بازنگری در این سیاست و حذف تکلیف احداث نیروگاه از صنایع شد و تأکید کرد: ادامه این روند، اشتغال، تولید و توسعه صنعتی کشور را با مخاطره مواجه میکند.
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