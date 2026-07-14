اتابک: صنایع کوچک تا دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صمت با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در بخش تولید، گفت: صنایع کوچک و متوسط اکنون با محدودیت‌های جدی در تأمین برق مواجه هستند و در برخی موارد تا دو روز در هفته با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که بر بهره‌وری، استمرار تولید و حفظ اشتغال تأثیرگذار است.

وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: صنایع بزرگ نیز نسبت به افزایش هزینه‌های انرژی و نحوه محاسبه تعرفه برق اعتراضاتی داشتند و مقرر شد گزارش جامعی از مسائل مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری تهیه شود تا زمینه تداوم فعالیت این واحدها فراهم شود.

وزیر صمت با اشاره به اجرای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: صنایع در سال‌های اخیر برای احداث نیروگاه‌های اختصاصی اقدام کرده‌اند و بخشی از نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی نیز به بهره‌برداری رسیده است، اما اجرای نشدن کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از قطع برق، روند سرمایه‌گذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

اتابک تأکید کرد: انتظار وزارت صمت این است که محدودیت‌های برق به‌صورت عادلانه میان همه بخش‌های مصرف‌کننده توزیع شود و تمام بار ناترازی بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین سوخت ژنراتورهای واحدهای تولیدی اظهار کرد: بخشی از صنایع کوچک و متوسط برای جبران کمبود برق اقدام به واردات ژنراتور کرده‌اند، اما اکنون در تأمین سوخت این تجهیزات با مشکلاتی روبه‌رو هستند که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری و رفع آن هستیم.

وزیر صمت با بیان اینکه رئیس‌جمهور بارها بر در اولویت نبودن صنایع برای قطع برق تأکید کرده است، گفت: به دستور رئیس‌جمهور، کمیته مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برای هماهنگی در نحوه اعمال محدودیت‌های برق تشکیل می‌شود تا تصمیمات این حوزه با مشارکت هر دو دستگاه اتخاذ شود.

اتابک افزود: در حال پیگیری هستیم تا با نهایی شدن هماهنگی‌ها، قطعی برق شهرک‌های صنعتی به بیش از یک روز در هفته نرسد و برای صنایع بزرگ نیز برنامه زمان‌بندی متناسب با شرایط تولید هر واحد تدوین و اجرا شود.