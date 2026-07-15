موارد ابولا در جمهوری کنگو از ۲۰۰۰ نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، شیوع این بیماری پنج استان به نام های ایتوری، کیوو شمالی، کیوو جنوبی، هاوت اوله و توپو را تحت تاثیر قرار داده است. ایتوری همچنان کانون بیماری است.

در مجموع ۳۶۶ بیمار بهبود یافته اند و ۷۵۳ نفر در ایزوله هستند. ۷۵۴ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

در این گزارش آمده است که انتقال بیماری در ایتوری همچنان شدید است و این استان را به عنوان کانون اصلی شیوع بیماری تایید می کند. ظهور موارد جدید در هاوت اوله نشان دهنده گسترش بیشتر جغرافیایی است که مستلزم تقویت فوری نظارت، ظرفیت تشخیصی و آمادگی عملیاتی است.

طبق این گزارش، شیوع این بیماری همچنان در مرحله "انتقال پایدار" است که با افزایش سریع موارد از زمان شروع آن مشخص شده است.

شیوع این بیماری از طریق ویروس ابولا بوندی‌بوگیو در ۱۵ می اعلام شد