تعداد خانه های اطفا حریق در روستاهای استان زنجان افزایش می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عباسی، با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل گرما اظهار داشت: با آغاز فصل گرما، احتمال وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع استان به دلیل افزایش دما و خشکی پوشش گیاهی به شکل قابل توجهی افزایش مییابد و این موضوع، مأموریتهای یگان حفاظت منابع طبیعی را با حساسیت بیشتری همراه میکند.
وی افزود: با توجه به گستردگی عرصههای جنگلی و مرتعی استان و اینکه بخش عمده مأموریتهای منابع طبیعی خارج از محدوده شهرها انجام میشود، افزایش آمادگی و بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی برای مدیریت حریق از اهمیت ویژهای برخوردار است.
عباسی با اشاره به افزایش خطر وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی همزمان با فصل گرما، از راهاندازی ۹ خانه اطفای حریق در روستاهای مستعد استان خبر داد و گفت: آموزش دهیاران و مشارکت جوامع محلی، مهمترین راهبردهای پیشگیری از حریق در منابع طبیعی است.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای محلی اطفای حریق در دستور کار قرار دارد، گفت:
عباسی با اشاره به هماهنگی انجامشده با دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان افزود: در راستای اجرای برنامه «هر دهیاری، یک جنگلبانی» و تقویت مدیریت بحران در سطح روستاها، دورههای آموزشی پیشگیری و مقابله با حریق برای تمامی دهیاران استان از امروز در فرمانداریهای شهرستانها آغاز شده و تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: این دورهها با هدف ارتقای آمادگی دهیاران برای مدیریت بحران، شناسایی نقاط پرخطر و افزایش سرعت واکنش در زمان وقوع آتشسوزی برگزار میشود تا با مشارکت دهیاران، شوراهای اسلامی و روستاییان، از گسترش حریق در عرصههای طبیعی جلوگیری شود.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: همافزایی دستگاههای اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی و جوامع محلی، مهمترین عامل موفقیت در پیشگیری و کاهش خسارتهای ناشی از آتشسوزی است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات پیشگیرانه، توسعه خانههای اطفای حریق، آموزش مستمر دهیاران و همکاری مردم، امسال شاهد فصلی کمحادثه و بدون بحران آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی استان زنجان باشیم.
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