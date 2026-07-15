  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

تعداد خانه های اطفا حریق در روستاهای استان زنجان افزایش می یابند

تعداد خانه های اطفا حریق در روستاهای استان زنجان افزایش می یابند

زنجان- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: امسال ۹ خانه اطفای حریق درروستاهای مستعد آتش‌سوزی استان راه‌اندازی شده وروند توسعه این خانه‌ها در روستاها ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عباسی، با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل گرما اظهار داشت: با آغاز فصل گرما، احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان به دلیل افزایش دما و خشکی پوشش گیاهی به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و این موضوع، مأموریت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی را با حساسیت بیشتری همراه می‌کند.

وی افزود: با توجه به گستردگی عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان و اینکه بخش عمده مأموریت‌های منابع طبیعی خارج از محدوده شهرها انجام می‌شود، افزایش آمادگی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی برای مدیریت حریق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عباسی با اشاره به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی همزمان با فصل گرما، از راه‌اندازی ۹ خانه اطفای حریق در روستاهای مستعد استان خبر داد و گفت: آموزش دهیاران و مشارکت جوامع محلی، مهم‌ترین راهبردهای پیشگیری از حریق در منابع طبیعی است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های محلی اطفای حریق در دستور کار قرار دارد، گفت:

عباسی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان افزود: در راستای اجرای برنامه «هر دهیاری، یک جنگلبانی» و تقویت مدیریت بحران در سطح روستاها، دوره‌های آموزشی پیشگیری و مقابله با حریق برای تمامی دهیاران استان از امروز در فرمانداری‌های شهرستان‌ها آغاز شده و تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این دوره‌ها با هدف ارتقای آمادگی دهیاران برای مدیریت بحران، شناسایی نقاط پرخطر و افزایش سرعت واکنش در زمان وقوع آتش‌سوزی برگزار می‌شود تا با مشارکت دهیاران، شوراهای اسلامی و روستاییان، از گسترش حریق در عرصه‌های طبیعی جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی و جوامع محلی، مهم‌ترین عامل موفقیت در پیشگیری و کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات پیشگیرانه، توسعه خانه‌های اطفای حریق، آموزش مستمر دهیاران و همکاری مردم، امسال شاهد فصلی کم‌حادثه و بدون بحران آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی استان زنجان باشیم.

کد مطلب 6889099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها