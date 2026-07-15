ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در برنامه امسال بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، بعد از ظهر چهارشنبه، در مراسم تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی کشور با آرمانهای امام خمینی (ره) که در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، از برنامههای این سازمان برای توسعه خدمات حمایتی و توانمندسازی جامعه هدف خبر داد.
وی که رئیس سازمان بهزیستی کشور است، اظهار کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری، ایجاد بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی، ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی، پرداخت ماهانه حدود سه و نیم همت مستمری و افزایش شمار دریافتکنندگان حق پرستاری در دستور کار سازمان قرار دارد.
حسینی با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان بهزیستی، توانمندسازی جامعه هدف در کنار ارائه خدمات حمایتی است، افزود: کمکهای معیشتی، تأمین مسکن، اشتغال، مستمری و حق پرستاری از نیازهای اساسی جامعه هدف محسوب میشود و این خدمات همزمان با اجرای برنامههای توانمندسازی توسعه خواهد یافت.
رئیس سازمان بهزیستی عدالت را محور فعالیتهای این سازمان دانست و تصریح کرد: مأموریت بهزیستی آن است که هیچ فردی از دایره عدالت و حمایت اجتماعی خارج نماند و خدمات این سازمان با رویکردی انسانی، تخصصی و عدالتمحور گسترش یابد.
وی خدمت به افراد دارای معلولیت را از مهمترین مسئولیتهای سازمان بهزیستی برشمرد و تأکید کرد: همه کارکنان این سازمان خود را متعهد به ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و توسعه خدمات تخصصی میدانند.
حسینی در پایان با اشاره به تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی با آرمانهای امام خمینی (ره) گفت: اجرای برنامههای تحولآفرین در راستای تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی و توسعه خدمات تخصصی با جدیت دنبال خواهد شد.
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