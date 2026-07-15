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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

پورجمشیدیان: شرایط برای تردد زائران بیشتری در مرز شلمچه مهیاست

پورجمشیدیان: شرایط برای تردد زائران بیشتری در مرز شلمچه مهیاست

شلمچه - معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: با توجه به ظرفیت های فراهم شده، جمعیت بیشتری از مرز شلمچه عبور خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان عصر امروز چهارشنبه در بازدید از زیرساخت های پایانه مرزی شلمچه ضمن قدردانی از میزبانی مردم خوزستان اظهار کرد: مرز شلمچه یکی از مهم ترین مرزهای اربعینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که دولت همواره عنایت خاصی به این مرز و زائران داشته است.

رییس  ستاد مرکزی اربعین کشور ادامه داد: به دلیل تردد زائران عراقی برای زیارت امام رضا (ع)، این مرز اهمیت دوچندانی دارد. مرز شلمچه تاریخی ترین مرز در کشور است که محل عبور امام رضا (ع) بوده و به لحاظ معنوی مردم توجه خاصی به این نقطه دارند.

وی با اشاره به آمار تردد سال گذشته تصریح کرد: قریب به یک میلیون نفر برای زیارت امام حسین (ع) از این مرز عبور کردند. امیدواریم امسال با همکاری استاندار خوزستان، مسئولین و عشایر منطقه، شرایطی که برای استقبال، اسکان و استراحت زائران فراهم شده است، موجب شود جمعیت بیشتری از این مرز عبور کنند.

پورجمشیدیان در خصوص رفع نواقص موجود توضیح داد: چنانچه نواقصی وجود داشته باشد امروز با حضور استاندار و نماینده مردم خرمشهر در مجلس بررسی و مرتفع خواهیم کرد. همچنین نماینده منطقه آزاد اروند قول مساعد برای همکاری داده است.

وی درباره تدابیر سیستم های سرمایشی گفت: در حداقل یک کیلومتر از مرز ایران و سمت عراقی، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته که با مه پاش ها و پنکه های نصب شده، دمای محیط حدود ۵ تا ۶ درجه کاهش می یابد و شرایط مطلوبی برای راحتی مردم ایجاد شده است.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پایان به وضعیت سایر مرزها اشاره کرد و گفت: اقدامات همه مرزها آماده است و پس از شلمچه، به ترتیب از مرزهای چذابه، مهران و دیگر مرزها بازدید خواهیم داشت تا مشکلات احتمالی رفع شوند و مردم با آرامش خاطر سفر اربعین را انجام دهند.

کد مطلب 6889219

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