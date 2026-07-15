مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مسجد اهل سنت بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (ره)با حضور مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، جمعی از علما، ائمه جمعه اهل سنت و جمع کثیری از اهل تسنن در مسجد جامع اهل سنت بوشهر برگزار شد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر در این آیین، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (ره)، این ضایعه را فقدانی بزرگ برای ملت ایران، جهان اسلام و تمامی آزادگان جهان دانست و اظهار داشت: شخصیت آن امام شهید، به عنوان نماد عزت، مقاومت، وحدت اسلامی و دفاع از مظلومان، جایگاهی فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران یافته و آثار مجاهدتها و رهبری حکیمانه ایشان برای سالهای متمادی در تاریخ اسلام و منطقه ماندگار خواهد بود.
هادی اخلاقی با اشاره به آیین باشکوه تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، آن را یکی از کمنظیرترین اجتماعات مردمی در تاریخ معاصر دانست و تصریح کرد: حضور گسترده میلیونها نفر از اقشار مختلف مردم، شخصیتهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی، خانوادههای معظم شهدا، جوانان و همچنین میهمانانی از کشورهای مختلف، بیانگر پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی و جایگاه ممتاز این شخصیت بزرگ در میان امت اسلامی بود.
اخلاقی افزود: توفیق حضور در مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس، این فرصت را فراهم کرد تا از نزدیک، صحنههایی کمنظیر از عشق، ارادت و دلدادگی مردم نسبت به رهبر شهید مشاهده شود؛ حضوری که فارغ از گرایشهای قومی، مذهبی و ملی، جلوهای از وحدت و همبستگی ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان را به نمایش گذاشت.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر، همچنین با اشاره به برگزاری آیینهای بزرگداشت رهبر شهید در کشورهای مختلف، بهویژه کشور عراق، یادآور شد: حضور گسترده علما، نخبگان و مردم از مذاهب و ملیتهای گوناگون در این مراسمها، بیانگر نفوذ معنوی و محبوبیت گسترده آن شخصیت برجسته در میان ملتهای مسلمان و آزادگان جهان است.
اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود، انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری را نشانهای از استحکام ساختارهای قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که مسیر نورانی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید، با هدایت رهبر معظم انقلاب، با اقتدار، حکمت و عزت استمرار یافته و آرمانهای والای انقلاب اسلامی بیش از پیش محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از برجستهترین ویژگیهای رهبر شهید، اهتمام مستمر به تقویت وفاق ملی که شعار دولت آقای پزشکیان نیز است و انسجام اجتماعی امت اسلامی بود، خاطرنشان کرد: ایشان همواره بر برادری میان شیعه و اهل سنت، همگرایی اقوام و مذاهب و پرهیز از هرگونه اختلاف و تفرقه تأکید داشتند و وحدت را مهمترین راهبرد مقابله با توطئهها و سیاستهای تفرقهافکنانه دشمنان میدانستند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر همچنین با اشاره به سیره مردمی رهبر شهید در تکریم خانوادههای معظم شهدا، اظهار داشت: در نگاه ایشان، همه شهیدان، فارغ از قومیت، مذهب و آیین، سرمایههای ارزشمند ایران اسلامی محسوب میشدند و هر فردی که جان خود را در راه دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تقدیم کرده باشد، شایسته بالاترین احترام و تکریم است.
اخلاقی در پایان، با قدردانی از حضور مشترک علما، نخبگان و مردم اهل سنت و شیعه استان بوشهر در این آیین، برگزاری این مراسم در مسجد جامع اهل سنت بوشهر را نمادی از وفاق، همدلی و همزیستی برادرانه مذاهب اسلامی دانست و تأکید کرد: حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای امنیت، انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
در این آیین که با هدف پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید و تقدیر از مجاهدتهای آن شخصیت برجسته جهان اسلام برگزار شد، سخنرانان بر نقش بیبدیل ایشان در تقویت وحدت امت اسلامی، پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت از مظلومان و استقرار گفتمان مقاومت تأکید کردند.
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