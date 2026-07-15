به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی «شهدای اقتدار ملی و پیشرفت» در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، از راهاندازی خط ریلی مازندران ـ سمنان خبر داد و اظهار کرد: توسعه شبکه حملونقل ریلی از اولویتهای استان است و این پروژه میتواند نقش مهمی در تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و تقویت ظرفیتهای اقتصادی مازندران ایفا کند.
وی با اشاره به برنامههای استان برای توسعه زیرساختها افزود: با فراهم شدن بسترهای لازم، زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید در بخشهای مختلف اقتصادی بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
استاندار مازندران با بیان اینکه سرمایهگذاران عربی برای حضور در استان اعلام آمادگی کردهاند، گفت: شرایط جدید منطقهای موجب افزایش تمایل سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در مازندران شده و استان از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال بهره خواهد گرفت.
یونسی از اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله نصب شیرابهسوز در دو شهر استان خبر داد و تصریح کرد: این طرحها با هدف کاهش آسیبهای زیستمحیطی و ارتقای کیفیت مدیریت پسماند اجرایی میشود.
وی با اشاره به ورود بیش از ۲۳ میلیون مسافر و گردشگر به مازندران در ایام اخیر، افزود: زیرساختهای آب، برق و خدمات استان متناسب با این حجم از جمعیت توسعه نیافته و لازم است نگاه ویژهای در سطح ملی برای تقویت این زیرساختها صورت گیرد.
استاندار مازندران توسعه متوازن استان را از اولویتهای مدیریت استان دانست و گفت: بستههای تشویقی سرمایهگذاری در مرکز و شرق مازندران اجرا خواهد شد تا روند توسعه تنها به مناطق غربی استان محدود نباشد.
یونسی همچنین بر نقش دانشگاهها در حل مسائل استان تأکید کرد و افزود: پایاننامهها و پژوهشهای دانشگاهی باید به سمت حل مسائل واقعی مازندران هدایت شوند و ارتباط میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی بیش از گذشته تقویت شود.
وی از اجرای طرحهای آبخیزداری و افزایش ظرفیت آببندانها نیز خبر داد و گفت: با لایروبی و بهسازی آببندانها، ظرفیت ذخیره آب استان تا حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که تأثیر بسزایی در تأمین آب بخش کشاورزی دارد.
استاندار مازندران توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از دیگر برنامههای استان عنوان کرد و افزود: نصب پنلهای خورشیدی شناور روی آببندانها علاوه بر تولید برق، به کاهش تبخیر منابع آبی نیز کمک میکند.
وی همچنین از آغاز ساخت کارخانه نوآوری در مازندران با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه در توسعه فناوری، اشتغال، پژوهش و اقتصاد دانشبنیان استان نقش مؤثری خواهد داشت.
یونسی در پایان بر توسعه شهرکهای تخصصی کشاورزی و صنعتی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، توسعه اقتصاد سبز و تقویت گردشگری تأکید کرد و گفت: آینده توسعه مازندران در گرو تکمیل زیرساختها، جذب سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیت علم و فناوری است.
در این نشست، سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران نیز از تصویب ۱۰۰ طرح علمی و پژوهشی استان در ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد و گفت: اعتبارات لازم برای اجرای این طرحها تأمین شده و نتایج آن در مسیر حل مسائل و توسعه استان به کار گرفته خواهد شد.
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