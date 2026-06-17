آب بندان های مازندران به پنل های خورشیدی تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش ازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به اهمیت حیاتی زیرساخت‌های آبی در توسعه پایدار بخش کشاورزی، اظهار داشت: باید به طرح‌های زیربنایی به‌عنوان راهکاری جدی برای کاهش تنش‌های آبی توجه ویژه شود و اقدامات لازم با هماهنگی مسئولان و تأمین اعتبار مورد نیاز دنبال گردد.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه‌ها صرفاً یک اقدام تک‌مرحله‌ای نیست، تصریح کرد: این مهم نیازمند تدبیر اجرایی، برآورد مالی و زمان‌بندی دقیق است به‌گونه‌ای که در گام نخست بتوان با شروع مرحله اول، نتایج را سنجید و سپس برای توسعه اقدامات تصمیم‌گیری کرد.

یونسی رستمی توسعه فناوری‌های پیشرفته را عامل مهمی در ماندگاری کشاورزان در روستاها دانست و ادامه داد: افزایش درآمد کشاورز در نهایت موجب کاهش مهاجرت به شهر خواهد شد؛ وقتی کشاورز در روستا آینده اقتصادی روشن و درآمد پایدار داشته باشد، طبیعتاً تمایل به مهاجرت کاهش یافته و خانواده‌ها و فرزندانشان در همان محیط روستایی به فعالیت ادامه می‌دهند.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه این استان حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار آب‌بندان دارد، از اجرای یک طرح ابتکاری برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت خبر داد و افزود: برای بهره‌برداری مناسب از این آب‌بندان‌ها باید ابتکار داشت که از جمله برنامه‌ها، استفاده از صفحات خورشیدی روی آب‌بندان‌هاست که با بهره‌گیری از سازه‌ها و ظرفیت‌های بومی، قرار است در چند روز آینده آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر امکان استفاده از سطح موجود آب‌بندان‌ها برای تولید برق، می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش تبخیر آب را نیز به دنبال داشته باشد.

گفتنی است استان مازندران با دارا بودن هزاران هکتار آب‌بندان و ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، یکی از قطب‌های تولید محصولات راهبردی کشور محسوب می‌شود و اجرای طرح‌های نوین همچون نیروگاه‌های خورشیدی شناور، گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در این خطه از شمال کشور به شمار می‌رود.