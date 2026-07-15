به گزارش خبرنگار مهر هادی رجائینیا در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی که عصر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی، تشدید نظارت بر بازار، بررسی افزایش قیمت سیبزمینی و تأمین مرغ و برنج از مهمترین محورهای این نشست بود.
وی با اشاره به افزایش قیمت سیبزمینی افزود: در شرایط فعلی هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت این محصول وجود ندارد و دستگاههای نظارتی موظفاند با تشدید بازرسیها از هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها جلوگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه استان بهزودی میزبان زائران اربعین حسینی خواهد بود، تصریح کرد: برنامهریزی دقیق برای تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی، بهویژه مرغ و برنج، باید در اولویت دستگاههای متولی قرار گیرد.
رجائینیا با تأکید بر تداوم بازرسیهای هدفمند و مستمر از بازار، خاطرنشان کرد: حمایت همزمان از واحدهای تولیدی، تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان از مهمترین برنامههای اقتصادی استان است و انتظار میرود تولیدکنندگان نیز در تأمین نیاز بازار همکاری لازم را داشته باشند.
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