به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایینیا ظهر یکشنبه در کارگروه تعزیرات حکومتی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمامی قراردادهای منعقدشده از سوی مشاوران املاک باید در سامانه مربوط ثبت و نرخهای مصوب نیز رعایت شود.
وی افزود: ضوابط مربوط به قراردادها و نرخهای تعیینشده در قالب پوستر ارائه شده و رعایت مفاد و تبصرههای مربوط به قراردادهای اجاره برای تمامی شهروندان و واحدهای صنفی مرتبط الزامی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رعایت نرخهای مصوب از سوی مشاوران املاک گفت: در صورت ثبت قرارداد خارج از نرخهای تعیینشده و رعایت نکردن ضوابط، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رجایینیا خاطرنشان کرد: تمامی مشاوران املاک باید پوستر مربوط به ثبت قراردادها را در محل فعالیت خود نصب کنند و نصب نکردن آن تخلف محسوب میشود.
وی همچنین بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مربوط به بازدیدها، بررسیها و پایشهای دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاهها باید بهویژه در زمینه تخلفات واحدهای صنفی، روند رسیدگی به پروندهها را سرعت بخشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: اتحادیههای صنفی باید در ثبت اطلاعات در سامانهها جدیت بیشتری داشته باشند و برای آموزش نحوه ثبت اطلاعات نیز کلاسهای آموزشی رایگان برگزار شده است.
وی افزود: کالاهای اساسی و برخی اتحادیهها باید خرید و فروشهای خود را در سامانه ثبت کنند تا نظام توزیع شفاف شود و همه ذینفعان به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند.
رجایینیا اظهار کرد: شفافسازی معاملات در مرحله نخست به نفع فروشندگان است و ثبت نقلوانتقالات در سامانه میتواند زمینه حذف واسطهها و دلالان را فراهم کند.
وی تصریح کرد: ثبت تمامی نقلوانتقالات در سامانهها به نفع مردم، اتحادیهها و فروشندگان خواهد بود و زمینه فعالیت واسطهها و دلالان را کاهش میدهد.
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