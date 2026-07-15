تصادف مرگبار در محور رضوانشهر به اردجان؛ ۲ موتورسوار جان باختند

علی قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این حادثه تلخ رانندگی اظهار کرد: در پی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر مبنی بر وقوع یک فقره تصادف شدید در محور رضوانشهر به اردجان، بلافاصله تیم‌های امداد و نجات این جمعیت به محل حادثه اعزام شدند.

قلی‌زاده با بیان اینکه امدادگران بلافاصله پس از وصول خبر در صحنه حاضر شدند، افزود: متأسفانه در این حادثه که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ۴۰۵ با یک موتورسیکلت دارای دو سرنشین رخ داده بود، هر دو راکب موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه تأکید کرد: عوامل مختلف مرتبط با این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.