به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست ظهر پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای استان، اظهار داشت: به دلیل تعطیلات اخیر شاهد تراکم ترافیک و حجم بالای تردد در محورهای شرقی و شمالی استان هستیم که به لطف برنامهریزی همکاران ترافیک عادی و روان است و مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با اشاره به یک مورد تکان دهنده در روز گذشته، گفت: متأسفانه همکاران ما یک دستگاه کشنده ولوو را متوقف کردند در حالی که راننده آن دختری ۱۰ ساله بود و پدرش در کنار وی نشسته بود. این موضوع جای تأسف بسیار است که پدر و مادری تا این حد سهلانگار و بیتوجه باشند، این اقدام در واقع تربیت یک کودک به مسیر مجرمیت است.
سرهنگ حقپرست، افزود: این پدر به قول معروف از رانندگی فرزندش لذت میبرد، اما نمیداند چه کار خطرناکی انجام میدهد و هم جان دخترش و هم جان سایر کاربران راه را به خطر میاندازد.
وی تصریح کرد: خودروی مذکور توسط همکاران متوقف و به پارکینگ منتقل شد. همچنین پدر این دختر بچه جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی خواهد شد و برای بررسی وضعیت روانی به بهداری ارجاع داده میشود تا تستهای لازم را طی کند.
رئیس پلیس راهور هرمزگان در پایان، تأکید کرد: ما با این گونه موارد برخورد قاطعی خواهیم داشت. واقعاً جای تعجب است که برخی والدین برای اینکه نشان دهند فرزندشان میتواند پشت فرمان بنشیند، جان فرزند و دیگران را به خطر میاندازند. رانندگی باید طبق سن و مجوزات قانونی باشد، چرا که یک کودک ۱۰ ساله نه از نظر جسمی توانایی کنترل وسیله نقلیه را دارد و نه در شرایط بحرانی میتواند آن را مدیریت کند و این امر میتواند منجر به حوادث بسیار ناگوار شود.
بندرعباس - رئیس پلیس راهور هرمزگان از متوقف شدن یک دستگاه کشنده ولوو که توسط دختری ۱۰ ساله رانندگی میشد خبر داد و از ارجاع پدر این کودک به مراجع قانونی و روانشناختی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست ظهر پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای استان، اظهار داشت: به دلیل تعطیلات اخیر شاهد تراکم ترافیک و حجم بالای تردد در محورهای شرقی و شمالی استان هستیم که به لطف برنامهریزی همکاران ترافیک عادی و روان است و مشکل خاصی وجود ندارد.
نظر شما