خانه کشتی استان یزد به نام شهدای میناب ۱۶۸ مزین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هاشمی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح خانه کشتی استان یزد که با حضور مسئولان و خانواده‌های شهدای میناب برگزار شد گفت: مرکز ورزشی که به یاد شهدای فاجعه مدرسه میناب نام‌گذاری شده، قرار است به پایگاه اصلی فعالیت‌های این رشته ورزشی تبدیل شود.

وی با اشاره به توفیقات اخیر ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی با وجود فشارهای سیاسی، اظهار کرد: افتخارآفرینی تیم‌های ملی در شرایطی که رژیم صهیونیستی حتی فضاهای ورزشی را نیز مورد تعرض قرار می‌دهد، گویای اراده پولادین ورزشکاران ماست.

وی افزود: ارتقای استانداردهای فنی در کشتی یزد، نیازمند بستر فیزیکی مناسب بود که امروز با افتتاح این مجموعه، بخشی از این نیاز مرتفع شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، تمرکز بر عدالتِ زیرساختی را اولویت اصلی این اداره‌کل برشمرد و خاطرنشان کرد: سیاست قطعی ما، تأمین فضای اختصاصی برای تمامی هیئت‌های ورزشی استان است.

هاشمی در ادامه تأکید کرد: بهره‌مندی ورزشکاران از امکانات استاندارد، رابطه‌ای مستقیم با کسب سکوهای قهرمانی دارد؛ لذا روند تجهیز هیئت‌ها به اماکن تخصصی را تا رسیدن به نقطه مطلوب با جدیت پیگیری خواهیم کرد.