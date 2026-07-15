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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵

ایرانشهری‌ها همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند

ایرانشهری‌ها همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و سی و ششمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند.

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کد مطلب 6889472

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