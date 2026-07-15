https://mehrnews.com/x3czrv ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ کد مطلب 6889472 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۵ ایرانشهریها همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و سی و ششمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند. دریافت 30 MB کد مطلب 6889472 کپی شد مطالب مرتبط آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان فرمانداری راسک: مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند شنیده شدن صدای دو انفجار در بندر کنارک برچسبها ایرانشهر سیستان و بلوچستان رهبر شهید
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