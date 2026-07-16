دکترین دفاعی آقای شهید ایران مبتنی بر عقلانیت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه شامگاه چهارشنبه در جمع مردم کاشان اظهار کرد: هر چه بیشتر از رهبر شهید یاد کنیم تلاش می‌کنیم که ما هم مثل او شویم.

وی رهبر شهید و رهبر کبیر انقلاب اسلامی را افرادی دیدند که به انسان کامل نزدیک شده بودند، ابراز کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی یکی از خصوصیات شاخصی که داشت این بود که اهل نماز شب و سحرخیزی بودند و حتی تا ساعتها با خداوند متعال خلوت می‌کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه نمازهای شب رهبر شهید حس و حال خاصی داشت، تصریح کرد: مناجات های شبانه ایشان همواره با اشک و بکا همراه بود.

وی دیگر شاخص رهبر شهید را انس با قرآن دانست و خاطرنشان کرد: امام شهید از دوران نوجوانی و جوانی به صورت مرتب ختم قرآن داشتند و هر ماه مبارک رمضان ختم قرآن با ترجمه خاص داشتند و در طول سال هم هر زمان که ختم قرآن داشتند، کتاب قرآن شریف را به یکی از بستگان یا نزدیکان خود هدیه می‌دادند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به اینکه ایشان قرآن را با معرفت و فهم قرائت می‌کردند، افزود: ایشان هر روز یک ساعت خاص بین ۹ تا ۱۰ صبح را قرآن قرائت می‌کردند و در همین ساعات بود که ایشان در هنگام قرائت قرآن به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به اینکه بر علوم انسانی قرانی تأکید داشتند، اظهار کرد: ایشان اعتقاد داشتند علومی مانند روان شناسی، جامعه شناسی و غیره رنگ و بویی قرآنی باید داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حلم و صبر و سعه صدر آقای شهید ایران ابراز کرد: ایشان با خانواده بسیار وقت می‌گذاشتند و اطرافیان را به این مهم توصیه می‌کردند.

وی اعتدال و عقلانیت را دیگر ویژگی شاخص رهبر شهید انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: دکترین دفاعی ایشان نیز مبتنی بر عقلانیت بود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب افراط و تفریط نداشت، تصریح کرد: در مسائل مختلف سیاسی و حکومتی با اطرافیان با سعه صدر برخورد داشتند.