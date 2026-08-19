ایرانسل نحوه محاسبه حجم اینترنت را در حضور خبرنگاران شفاف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پیرو دستور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به اپراتورها، ایرانسل با حضور خبرنگاران ۲۲ رسانه، نشستی برای شفاف‌سازی نحوه محاسبه حجم مصرفی بسته‌های اینترنت برگزار کرد و با انجام تست‌های آنلاین، شیوه محاسبه ترافیک بین‌الملل، داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی را نمایش داد.

این نشست با حضور محسن اخباری معاون فنی و مهندسی، مهندس علیرضا مهری معاون فروش و توزیع، دکتر سعید عسکری مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی و مهندس پیام مهدوی مدیرکل توسعه محصول ایرانسل، سه‌شنبه‌شب ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار و در آن، سازوکار محاسبه مصرف اینترنت، ضرایب ترافیک و عوامل مؤثر بر میزان مصرف کاربران تشریح و بررسی شد.

در این نشست، در حضور اصحاب رسانه، ابتدا یک بسته یک‌ونیم گیگابایتی روی سیم‌کارت ایرانسل خریداری و یک فایل از یک سرویس بین‌المللی دانلود شد. پس از دانلود مشخص شد که در ترافیک بین‌الملل، میزان کسرشده از بسته بر اساس ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مطابق حجم واقعی ترافیک مصرفی است.

در ادامه، همین آزمایش برای ترافیک داخلی و پیام‌رسان داخلی هم انجام شد. با دانلود فایل از یک سایت داخلی، حجم مصرفی با ۶۳ درصد تخفیف نسبت به ترافیک بین‌الملل مصوب رگولاتوری، محاسبه شد. همچنین در آزمایش انجام‌شده در پیام‌رسان داخلی، حجم مصرفی با تخفیف ۷۵.۲ درصد نسبت به ترافیک بین‌الملل محاسبه شد.

معاون فنی و مهندسی ایرانسل، در این نشست گفت: تمام فرایند محاسبه حجم مصرفی اینترنت، کاملاً شفاف و جزئیات آن از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای هر مشترک قابل مشاهده است. با وجود این، امشب با انجام آزمایش‌های مختلف در حضور خبرنگاران، به دنبال این هستیم که این فرایند به صورت شفاف تشریح و هرگونه ابهام احتمالی برطرف شود.

وی با اشاره به نقش رگولاتوری در تعیین ضوابط و نظارت بر عملکرد اپراتورها، اظهار کرد که سامانه‌های نظارتی و کنترلی برای پایش سامانه شارژینگ اپراتورها وجود دارد و ضرایب مختلف مربوط به محتوای بین‌الملل، داخلی و پیام‌رسان داخلی بر اساس مصوبه‌های رگولاتوری، توسط اپراتورها اعمال می‌شود.

اخباری همچنین اضافه کرد: مشترکان ایرانسل می‌توانند هر نوع پرسش یا ابهام درباره حجم مصرفی بسته‌های اینترنتی را از طریق کانال‌های ارتباطی ایرانسل، مانند گفت‌وگوی آنلاین یا تماس با شماره ۷۰۰ مطرح کنند. علاوه بر این، سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات برای ثبت و پیگیری شکایت‌های احتمالی کاربران در دسترس است.

در ادامه این نشست، معاون بازاریابی، فروش و توزیع ایرانسل، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران، با اشاره به شرایط اقتصادی صنعت ارتباطات و با بیان اینکه «صنعت ارتباطات حال خوبی ندارد»، گفت: اینترنت یک نیاز ضروری است و باید با مناسب‌ترین قیمت در اختیار مردم قرار گیرد. اما از طرف دیگر، تعرفه خدمات ارتباطی در سال‌های گذشته متناسب با افزایش هزینه‌ها و تورم رشد نکرده است. در حالی که هزینه‌های ارزی و ریالی اپراتورها افزایش یافته و شرایط تحریمی نیز بر هزینه‌های تأمین تجهیزات اثر گذاشته است.

مهری با اشاره به دشواری همکاری با برخی تأمین‌کنندگان خارجی بیان کرد: به دلیل شرایط تحریمی، همکاری با بسیاری از تأمین‌کنندگان بین‎المللی با سختی مواجه است، با این حال، ایرانسل حفظ پایداری خدمات ارتباطی و همراهی با دولت با هدف کسب رضایت‌مندی مشترکان را وظیفه خود می‌داند. در شرایط فعلی، توسعه و حفظ پایداری شبکه با دشواری همراه است و قطعی برق، محدودیت تجهیزات پشتیبان و گرمای هوا نیز از دیگر چالش‌های ارائه و توسعه خدمات محسوب می‌شوند.

مدیرکل توسعه محصول ایرانسل، نیز در این مراسم، با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده درباره ضریب مصرف اینترنت گفت: این سازوکار بر اساس مصوبه‌های رگولاتوری، حدود هفت تا هشت سال است که ابلاغ شده و اجرا می‌شود.

مهدوی توضیح داد: در زمان استفاده از ترافیک بین‌الملل، حجم مصرفی به‌صورت عادی محاسبه می‌شود. در صورت استفاده از ترافیک داخلی، حجم مصرفی با ۶۳ درصد تخفیف نسبت به ترافیک بین‌الملل و در صورت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، ترافیک مصرفی با تخفیف ۷۵.۲ درصد نسبت به ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌شود.

در این نشست، خبرنگاران با انجام مستقیم آزمایش‌های مختلف، نحوه محاسبه و کسر حجم بسته‌های اینترنت را شخصاً بررسی کردند تا از چگونگی انجام این فرایند اطمینان حاصل کنند. در این آزمایش‌ها که توسط خبرنگاران انجام شد، ترافیک بین‌الملل، ترافیک داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و اصحاب رسانه نتایج هر آزمایش را با میزان حجم باقی‌مانده در سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» تطبیق دادند. این فرایند به خبرنگاران امکان داد تا به‌صورت مستقیم، نحوه اعمال ضرایب و میزان کسر حجم از بسته را بررسی کرده و ابهام‌های احتمالی خود درباره نحوه محاسبه مصرف اینترنت را برطرف کنند.