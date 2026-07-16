محمد سعید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجام‌شده در قالب طرح ملی «مهتاب» اظهار کرد: طی سه‌ماهه نخست سال جاری، چهار هزار و ۹۷۸ انشعاب غیرمجاز برق در استان جمع‌آوری شد که از محل این اقدام، سه میلیون و ۹۳۴ هزار و ۱۱۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۱۷ هزار و ۱۹۷ متر کابل غیرمجاز از شبکه برق جمع‌آوری و سه هزار و ۷۲۱ کنتور معیوب نیز تعویض شد که اصلاح این کنتورها به احصای بیش از چهار میلیون و ۴۳۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی منجر شده است.

تشدید نظارت بر مصرف برق و مقابله با تخلفات

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، ۱۷ هزار و ۸۶۰ مورد بازدید و مدیریت بار روشنایی معابر و مشترکان پرمصرف انجام شده و همچنین ۱۳ هزار و ۹۱۹ مورد تست و بازرسی چاه‌های آب کشاورزی در سطح استان به اجرا درآمده است.

سلطانی از تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز نیز خبر داد و افزود: در این مدت، ۷۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و ضبط شده است.

وی همچنین از نصب هزار و ۴۵۳ فیوز محدودکننده و واگذاری پنج هزار و ۱۸۶ انشعاب جدید برق به متقاضیان خبر داد.

اصلاح شبکه روشنایی و پایش مراکز مختلف

سلطانی با اشاره به دیگر اقدامات اجرایی طرح «مهتاب» اظهار کرد: در این مدت هزار و ۷۷۱ مرکز تجاری، ۴۸۱ مجتمع بین‌راهی و ۴۵۰ اداره و بانک مورد بازدید قرار گرفت.

به گفته وی، دو هزار و ۷۷۰ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی، تعدیل هشت هزار و ۴۱۳ چراغ در بلوارها و خیابان‌های اصلی، تعدیل ۹۴۷ چراغ در معابر بین‌شهری و تونل‌ها و همچنین تعدیل بار روشنایی دو هزار و ۷۱۱ مورد در پارک‌ها، میادین، زیرگذرها، روگذرها و تابلوهای تبلیغاتی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این طرح بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ادامه داد: همچنین ۶۷ مورد استفاده غیرمجاز از برق توسط دستفروشان و خودروهای سیار جمع‌آوری و ۲۵۳ مورد از تجهیزات و مظاهر بدمصرفی اصلاح یا حذف شده است.

شناسایی تخلفات در مساجد و مراکز مذهبی

سلطانی از اجرای طرح پایش مساجد و مراکز مذهبی نیز خبر داد و گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۶۳۰ مسجد و مرکز مذهبی مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۴۵۶ مورد مغایرت قدرت قراردادی با میزان مصرف، ۳۳ مورد استفاده از دستگاه استخراج رمزارز، ۴۷۲ مورد برق غیرمجاز و ۲۴ مورد استفاده از انشعاب مساجد در سایر کاربری‌ها شناسایی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح ملی «مهتاب» در استان، مشارکت شهروندان در شناسایی انشعابات غیرمجاز و مدیریت مصرف برق را از عوامل مؤثر در کاهش تلفات شبکه، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین برق پایدار عنوان کرد.