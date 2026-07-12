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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

مصرف برق در آذربایجان غربی ۳.۲ درصد کاهش یافت

مصرف برق در آذربایجان غربی ۳.۲ درصد کاهش یافت

ارومیه - مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: ۳.۲ درصد مصرف برق استان در دوره اوج نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد.

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش مصرف برق با اجرای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: با اجرای این طرح ۴ هزار و ۸۰۰ کنتور غیرمجاز جمع‌آوری‌شده، حدود ۸ هزار و ۴۰۰ مورد کنتور معیوب از شبکه خارج شده، حدود ۵۱۰ کیلومتر کابل مسی به کابل خود نگهدار تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: در آخرین مانور سراسری این طرح در استان در بخش بهینه‌سازی شبکه، ۹ هزار و ۳۵۷ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد و ۹۳ فیوز محدودکننده نیز برای مدیریت بار و کنترل مصرف نصب گردید و همچنین ۵۰ دستگاه شمارشگر و ۳۲ انشعاب غیر دائم به فروش رسید.

وی تصریح کرد: در حوزه نظارت و پایش نیز ۱۱ حلقه چاه کشاورزی نیز تست و بازرسی، ۳۳۵ کنتور مساجد بازدید و کنترل شد و ۳۴۰ اقدام در زمینه مدیریت و تعدیل روشنایی معابر انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی همچنین از شناسایی ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر دادو گفت: در این مدت، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از مراکز دارای تعرفه‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و تجاری کشف و جمع‌آوری شد.

کد مطلب 6885586

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