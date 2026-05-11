کشف ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج‌نیا روز دوشنبه اعلام کرد: در پی اجرای طرح‌های مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، یک مرکز غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور برق روشنایی تبریز شناسایی و ۱۲ دستگاه ماینر از آن جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به نقش استخراج غیرمجاز رمزارز در ایجاد ناترازی انرژی افزود: فعالیت این مراکز به دلیل مصرف بالای برق و استفاده غیرقانونی از شبکه توزیع، فشار زیادی به شبکه برق وارد کرده و در مواردی باعث اختلال در برق‌رسانی و آسیب به تجهیزات برقی شهروندان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ادامه داد: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر، انشعاب‌هایی که به‌صورت غیرقانونی برای استخراج رمزارز استفاده شوند، به‌ویژه در منازل، فروشگاه‌ها، دامداری‌ها و سایر اماکن، شناسایی و قطع خواهند شد.

فرج‌نیا با بیان اینکه برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: در عملیات انجام‌شده در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، با تلاش واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری دفتر حراست و امور برق روشنایی و همراهی دادستانی مرکز استان و فرماندهی انتظامی، این مرکز غیرمجاز شناسایی و تجهیزات آن جمع‌آوری شد.

وی درباره میزان مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز نیز توضیح داد: هر دستگاه ماینر به طور متوسط ۳ کیلووات برق در ساعت مصرف می‌کند که معادل ۷۲ کیلووات در روز است. با توجه به اینکه میانگین مصرف ماهانه هر واحد مسکونی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت است، مصرف برق هر دستگاه ماینر تقریباً برابر با مصرف ۹ واحد مسکونی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خاطرنشان کرد: با جمع‌آوری ۱۲ دستگاه استخراج رمزارز در این مرکز، معادل مصرف برق متعارف ۱۰۸ واحد مسکونی صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با مرکز ۱۲۱ گزارش دهند و از پاداش تعیین‌شده بین یک تا ۳۲۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.