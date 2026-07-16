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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

انهدام رادار کشف و کنترل هوایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین

انهدام رادار کشف و کنترل هوایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین

روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد : رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۸ خود، اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی

در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش آمریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکادر شیخ عیسی بحرین رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6889593
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      قرار نیست مدام اونا شروع کنن شما جواب بدین اینبار اونا شروع کردن، شما تمام کنید.
      • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
        0 0
        شما نظامی و متخصص هستید؟
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ایران قدم به قدم در حال خلع سلاح آمریکا در منطقه است

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