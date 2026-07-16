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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۰

اجرای مرحله نهم عملیات صاعقه ارتش/حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن

اجرای مرحله نهم عملیات صاعقه ارتش/حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش و در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن، سامانه‌های ارتباطی و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در اردن را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله نهم عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات دشمن کودک‌کش به مناطقی از کشورمان و پادگان بمپور ایرانشهر که منجربه شهادت هفت تن از درجه‌داران و سربازان نیروی زمینی ارتش شد، سایت راداری ثابت، سامانه ارتباط و مخازن سوخت ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکایی در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار دادند.

این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز آمریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.

ارتش با تقبیح حملات وحشیانه دشمن به آسایشگاه کارکنان پایور و وظیفه در ایرانشهر، این‌گونه اقدامات را ناشی از خوی ضد انسانی دشمن خبیث عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این جنایات هرگز از حافظه تاریخ محو نمی‌شود، افزود: فرزندان ملت در ارتش، فدایی مردم و مدافعان امنیت ایران هستند و ذره ای از تکلیف افتخار آفرین دفاع از ملت و میهن اسلامی و انتقام خون شهیدان عزیز کوتاه نخواهند آمد.

کد مطلب 6889500

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