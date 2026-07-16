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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

قرارگاه خاتم:زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

قرارگاه خاتم:زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در هشداری به دشمنان اظهار کرد: زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت در منطقه باقی‌مانده را می‌زنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در هشداری به دشمنان اظهار کرد: زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت در منطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

متن کامل سخنان سرهنگ ستاد ابراهیم ذوالفقاری بدین شرح است:

آمریکای جنایتکار، همچنان به یاغی‌گری و ناامن‌سازی منطقه، ادامه می‌دهد.

ابتدا، مجدد تأکید می‌شود، تحت هیچ شرایطی و به هیچ‌وجه به آمریکا به عنوان یک‌کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای، اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این، خط قرمزِ شکست‌ناپذیر ایران است.

در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آن‌چنان که اثری از آن‌ها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشته‌اند.

دشمن نادان بداند: لحظه حماسه برای ما، لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد، ضربه هم‌تراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران‌کننده‌تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده، دامن متجاوز را خواهد سوزاند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6889599
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • US ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      4 3
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      هرجا در منطقه ارتش امریکا اتراق کرده زیرساخت های آب شیرین کن و مراکز برق انها را لطفا بزنید.
      • کاوی IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
        1 2
        آب شیرین کن چیه دیگه؟ مگه میخوان آکواریوم بزنن؟ باید شخمشون زد جاش چغندرقند کاشت
    • US ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      2 3
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      تا سلاح هسته ای نسازید ترمز ترامپ کشیده نخواهد شد و حتی باعث برکناری وی خواهد شد
    • کاوی IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      0 3
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      اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم کسی که حد و حدود خودش رو ندونه باید بهش نشون داد.
    • محمد حسین گلفشان IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      3 2
      پاسخ
      با سلام و خدا قوت آقا جنگ را فرسایشی کردید منتظر چی هستید چرا کشورهای عربی را نمی زنید چرا جنگ روانی راه نمی اندازید چرا نمی گید اگر از امارات حمله شد برج خلیفه را خالی کنید چرا در عمل متقابل کاخ شیخ بحرین را نمی زنید چرا اصلا نمی ریزید بحرین را پس بگیرید و ...

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