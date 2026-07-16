  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۸

پیام تبریک عراقچی به وزیر امور خارجه جدید ونزوئلا  

پیام تبریک عراقچی به وزیر امور خارجه جدید ونزوئلا  

وزیر امور خارجه ایران در پیامی خطاب به وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا، انتصاب وی به این مسئولیت را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به فلیکس پلاسنسیا، وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا، انتصاب وی به این مسئولیت را تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه خطاب به همتای ونزوئلایی به شرح زیر است:

جناب آقای فلیکس پلاسنسیا

وزیر محترم روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا

با سلام

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا ابراز نمایم.

برای جنابعالی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در دوره مسئولیت جنابعالی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.

همچنین مراتب قدردانی و احترام خود را به جناب آقای ایوان خیل وزیر محترم پیشین روابط و تجارت خارجی بابت تلاش‌ها و خدمات ارزشمند ایشان در مسیر تحکیم روابط و همکاری‌های دو کشور ابراز کنم. برای ایشان در مسئولیت جدید به عنوان وزیر علوم و فناوری آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6889577
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها