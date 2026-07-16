۲ حمله در خیبرپختونخواه پاکستان؛ ۳ پلیس کشته و ۲۰ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جریان دو حمله جداگانه در ایالت خیبرپختونخواه واقع در پاکستان، دست‌کم ۳ نیروی پلیس کشته و ۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس اعلام این گزارش، در نخستین حمله افراد مسلح کاروان نیروهای امنیتی را در منطقه «دیر بالا» (Upper Dir) در ایالت خیبرپختونخواه هدف قرار دادند که در پی ۳ سه نیروی پلیس کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.



ساعاتی بعد از این حادثه، یک خودرو بمب‌ گذاری‌شده به مقر پلیس در شهر بنو (Bannu) در ایالت خیبرپختونخواه حمله کرد که در نتیجه آن دست‌کم ۵ نیروی پلیس زخمی شدند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.