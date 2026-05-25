به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن حمله تروریستی در پاکستان را که تلفات سنگینی بر جای گذاشته، به‌شدت محکوم می‌کند و مراتب تسلیت عمیق خود را به قربانیان و همدردی صمیمانه خود را با مجروحان و خانواده‌های داغدار ابراز می‌دارد.

بر اساس گزارش‌ها، یک قطار مسافربری در استان بلوچستان در جنوب‌غرب پاکستان، روز یکشنبه هدف حمله بمب‌گذاری قرار گرفت. شمار قربانیان این حادثه تا روز دوشنبه به ۴۷ نفر افزایش یافته است که شامل ۲۰ نظامی می‌شود. ۹۸ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

انفجار در نزدیکی منطقه چمن‌پاتک در شهر کویته به واگن‌های قطار، خانه‌های اطراف و خودروها آسیب رساند. ارتش آزادی‌بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و آن را یک عملیات انتحاری توصیف کرد.