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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

پاکستان: ۲۱ تروریست در وزیرستان شمالی کشته شدند

پاکستان: ۲۱ تروریست در وزیرستان شمالی کشته شدند

ارتش پاکستان از کشته شدن ۲۱ تروریست در وزیرستان شمالی واقع در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، بخش رسانه‌ ای و روابط عمومی ارتش پاکستان امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مطابق با اطلاعات دریافتی و در جریان یک عملیات، ۲۱ تروریست در وزیرستان شمالی کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، این شبه‌نظامیان پس از تیراندازی شدید در منطقه میرانشاه در وزیرستان شمالی واقع در ایالت خیبر پختونخواه کشته شده‌اند.

روزنامه پاکستانی «نیشن» روز شنبه گزارش داد که در میان کشته‌ شدگان، ۴ سرکرده یک گروهک شبه‌نظامی بزرگ نیز حضور داشتند.

بخش رسانه‌ ای و روابط عمومی ارتش پاکستان اضافه کرد که این عملیات ضربه قابل توجهی به شبکه شبه‌نظامی فعال در منطقه وارد کرده است.

سرکردگان تروریست کشته شده به دلیل دست داشتن در حوادث تروریستی متعدد، از جمله حملاتی که منجر به کشته شدن نیروهای امنیتی و غیرنظامیان پاکستانی شد، به شدت تحت تعقیب بودند.

کد مطلب 6859075

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