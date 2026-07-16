به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد نادری با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در قالب هنر، اظهار کرد: در دوره جدید جشنواره، ارتقای کیفیت آثار و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان متعهد کشور در اولویت قرار دارد.

نادری افزود: جشنواره «رسام» در هفته دفاع مقدس و در سه رشته تخصصی فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی برگزار می‌شود تا هنرمندان بتوانند با استفاده از قالب‌های مختلف هنری، مفاهیم ایثار، مقاومت و همبستگی ملی را به تصویر بکشند.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، محورهای محتوایی این دوره از جشنواره را در این متن فرضی شامل «جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، «شکوه بدرقه» و «بعثت مردم» عنوان کرد و گفت: آثار ارسالی بر اساس این موضوعات مورد ارزیابی هیأت داوران قرار خواهند گرفت.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای داوری تخصصی آثار و برگزاری برنامه‌های جانبی جشنواره همزمان با هفته دفاع مقدس تأکید کرد.

جزئیات فراخوان، شرایط شرکت و زمان ارسال آثار در روزهای آینده از طریق درگاه‌های رسمی سازمان منتشر خواهد شد.