اجرای ۸ هزار میلیارد طرح عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، از ثبت یکی از بزرگترین حجمهای گردش مالی در تاریخ شرکت آب منطقهای استان خبر داد.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد از محل اعتبارات عمرانی و جاری، گردش مالی سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را تجربه کرد که در تاریخ این شرکت و حتی استان کمسابقه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای گذشته افزود: با وجود اینکه حدود شش ماه از سال در شرایط جنگی و اضطراری سپری شد، روند اجرای پروژهها متوقف نشد و فعالیتهای عمرانی با قدرت ادامه یافت.
مصلح با بیان اینکه در حال حاضر هشت هزار میلیارد تومان قرارداد عمرانی در ۹ شهرستان استان فعال است، تصریح کرد: این حجم از قراردادها نشاندهنده شتاب اجرای طرحهای زیرساختی حوزه آب در سراسر استان است.
وی همچنین به برداشت موقت بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی در جریان شرایط اضطراری کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بخشی از اعتبارات دستگاهها به صورت موقت برداشت شد که هفته گذشته این منابع به طور کامل بازگردانده شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از بازگشت این اعتبارات، تأکید کرد: بازگشت منابع مالی، امکان استمرار اجرای پروژهها و حفظ روند توسعه زیرساختهای آبی استان را فراهم کرد.
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