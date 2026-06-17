اجرای همزمان دو سد مهم در حوزه بویراحمد؛ محل ساخت تصفیه خانه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات طرح‌های عمرانی شهرستان مارگون با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه آب استان، اظهار کرد: پروژه تأمین آب از سد تنگ سرخ و سامانه‌های انتقال آب از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا هستند که با حمایت مسئولان استانی و ملی روند مطلوبی را طی می‌کنند.

پیشرفت ۵۵ درصدی سد تنگ سرخ

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سد تنگ سرخ با جدیت ادامه دارد، افزود: در حال حاضر مجموع پیشرفت فیزیکی این طرح به ۵۵ درصد رسیده و بخش عمده عملیات اجرایی بدنه سد و فعالیت‌های ژئوتکنیکی در دست انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب برای این پروژه گفت: سال گذشته از مجموع ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، ۴۹۳ میلیارد تومان تخصیص یافت که نشان‌دهنده تحقق بیش از ۹۰ درصدی اعتبارات است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تجهیزات تخصصی مورد نیاز پروژه نیز خریداری شده و با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، تجهیزات اصلی وارد کشور شده است.

آغاز عملیات اجرایی سامانه انتقال آب

مصلح درباره سامانه انتقال آب نیز اظهار کرد: این پروژه پس از اخذ مجوز ماده ۲۳، برگزاری مناقصه و انجام کلنگ‌زنی وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در چهار جبهه کاری پروژه مشغول فعالیت هستند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا تیرماه به ۴۰ دستگاه افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارزش قرارداد این طرح گفت: قرارداد اجرای پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده که از بزرگ‌ترین مناقصات تاریخ استان محسوب می‌شود.

محل تصفیه‌خانه تغییر کرد

وی درباره مطالعات تصفیه‌خانه این سامانه نیز بیان کرد: در بازنگری‌های انجام شده، محل احداث تصفیه‌خانه تغییر یافت تا ضمن کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، نیاز به پمپاژ مجدد آب حذف شود.

مصلح تصریح کرد: در مجوز ماده ۲۳ پروژه، ظرفیت لازم برای الحاق مطالعات و اجرای تصفیه‌خانه نیز پیش‌بینی شده و نیازی به اخذ مجوز جدید نخواهد بود.

اجرای همزمان دو سد مهم در حوزه انتخابیه بویراحمد

وی با اشاره به سد سقاوه گفت: کمتر حوزه انتخابیه‌ای در کشور وجود دارد که همزمان شاهد اجرای دو سد مهم باشد و این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های آبی منطقه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد افزود: بر اساس موافقت‌نامه موجود، ۷۰ درصد منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات دولتی و ۳۰ درصد از محل مشارکت صنایع تأمین می‌شود که پیگیری‌های لازم برای تحقق سهم صنایع در حال انجام است.

وی اضافه کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها علاوه بر تأمین آب شرب و کشاورزی، زمینه توسعه صنایع و ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم خواهد کرد.