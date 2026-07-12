به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در نشست فرمانداران استان با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای دولت در کهگیلویه و بویراحمد، از آماده افتتاح و کلنگ‌زنی بودن ۲۳ هزار میلیارد تومان پروژه بزرگ اقتصادی و عمرانی در هفته دولت خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه وحدت، انسجام و همدلی مهم‌ترین سرمایه مدیریت استان است، اظهار کرد: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها باید سیاست‌های دولت را با رویکردی منسجم دنبال کنند و از هرگونه حاشیه‌سازی و پراکندگی در عملکرد پرهیز شود.

امنیت؛ زیربنای توسعه

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از مجموعه شورای تأمین استان، امنیت را مهم‌ترین بستر توسعه دانست و گفت: امروز کهگیلویه و بویراحمد از امن‌ترین استان‌های کشور است و این ظرفیت، زمینه اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی را فراهم کرده است.

وی مدیریت صحیح منابع انسانی را از ارکان موفقیت دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: تبیین دقیق وظایف و استفاده از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی، لازمه تحقق اهداف توسعه‌ای استان است.

اعتبارات عمرانی و فعال شدن پروژه‌های زیرساختی

رحمانی از اختصاص منابع ویژه برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها و حفاظت از محیط زیست خبر داد و افزود: تجهیزات و اعتبارات لازم متناسب با شرایط استان در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

وی همچنین از فعال شدن پروژه‌های مهم حوزه آب خبر داد و گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیس‌جمهور برای آبرسانی به دشت‌های استان اختصاص یافته و طرح‌های راکد این بخش دوباره فعال شده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه‌های راهسازی استان افزود: محور دهدشت - خیرآباد در دو قطعه ۱۶ کیلومتری با اعتباری نزدیک به ۱۰ همت در حال اجرا است و عملیات اتصال استان به آزادراه نیز با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی ادامه داد: تونل‌های مسیر سی‌سخت که سال‌ها متوقف مانده بودند، در دولت چهاردهم فعال شدند.

افزایش بزرگراه‌ها و رونق سرمایه‌گذاری

رحمانی با اشاره به توسعه شبکه راه‌های استان گفت: طول بزرگراه‌های کهگیلویه و بویراحمد از ۲۳۵ کیلومتر به ۲۸۴ کیلومتر افزایش یافته و ۸۴ کیلومتر دیگر نیز در دست احداث است.

وی از رشد بیش از ۲۰ درصدی تولید آبزیان استان خبر داد و افزود: تولید آبزیان از ۲۳ هزار تن به ۲۹ هزار تن رسیده و ۱۷ واحد جدید پرورش ماهی نیز در حال تکمیل است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از آغاز فرآیند اجرایی منطقه ویژه اقتصادی گچساران، اجرای پروژه آهن اسفنجی در منطقه دنا و برگزاری نشست‌های مستمر سرمایه‌گذاری برای رفع موانع تولید خبر داد.

رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های هفته دولت

وی با اشاره به توسعه زیست‌بوم فناوری استان گفت: تعداد هسته‌های فناور از ۱۶۱ به بیش از ۳۵۰ هسته و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱۸ به ۲۸ شرکت افزایش یافته که بیانگر رشد قابل توجه این بخش است.

رحمانی تأکید کرد: در هفته دولت امسال دست‌کم ۲۳ هزار میلیارد تومان پروژه بزرگ اقتصادی و عمرانی در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال و ارتقای خدمات عمومی خواهند داشت.

برنامه ویژه برای کاهش ترافیک یاسوج

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری مرکز استان گفت: برای کاهش ترافیک یاسوج هشت پروژه مهم تعریف شده که از جمله آنها می‌توان به احداث پل چهارم، بازگشایی بلوار جمهوری اسلامی، تکمیل پل سوم بشار و افتتاح یک هزار و ۲۰۰ متر از بلوار آیت‌الله ملک‌حسینی اشاره کرد.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، گسترش فضاهای آموزشی، تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان، مدیریت محله‌محور، نظارت بر بازار و حضور مستمر مدیران در میان مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در استان برشمرد و گفت: مدیران باید با تبیین اقدامات دولت، پاسخگویی به مطالبات مردم و تقویت همدلی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.