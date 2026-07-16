پارسایی: پیگیر جذب ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات شرکت ساخت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات حوزه راه و شهرسازی، اظهار کرد: برخلاف برخی ارقام مطرح‌شده، میزان اعتبارات باقی‌مانده ۱۳۵ میلیارد تومان است.

وی افزود: از این میزان، ۴۰ میلیارد تومان و ۶۰ میلیارد تومان به پروژه‌های مشخص اختصاص دارد و ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به طرح‌هایی است که به دلیل فاینانسی بودن، تنها از طریق شرکت‌های خارجی قابلیت تأمین اعتبار دارند و امکان جذب مستقیم آن برای استان وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران، بیان کرد: به دلیل اینکه صورت‌وضعیت برخی پیمانکاران هنوز به مرحله پرداخت نرسیده، در حال رایزنی برای جابه‌جایی اعتبارات هستیم تا از افزایش هزینه‌های ناشی از تعدیل قراردادها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در مجموع، از نظر جذب اعتبارات مشکل خاصی وجود ندارد و تلاش می‌کنیم منابع موجود به بهترین شکل مدیریت و هزینه شود.

پارسایی از استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برای تأمین بخشی از منابع پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: با این مجموعه مذاکراتی انجام شده و مقرر شده قرارداد تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌ها با پیمانکاران منعقد و برای تأیید به وزارت نفت ارسال شود تا بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز در مدت زمان کوتاه‌تری تأمین شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین راستا، جلساتی برای تعیین اقلام و مصالح مورد نیاز برخی پروژه‌ها در حال برگزاری است تا فرآیند ارسال قراردادها و تأمین اعتبار هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهم استان از اعتبارات شرکت ساخت، گفت: تلاش ما این است که از مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات این بخش، دست‌کم ۱۰۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یابد تا بتوانیم مدیریت بهتری در اجرای پروژه‌ها داشته باشیم.

پارسایی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس ساختار شکست پروژه انجام می‌شود، تصریح کرد: پرداخت اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی و مراحل تعریف‌شده پروژه‌ها صورت می‌گیرد و امکان جذب یا هزینه‌کرد خارج از این چارچوب وجود ندارد.