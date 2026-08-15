پیشرفت ۱۰۰ درصدی ۴۸ پروژه آبرسانی گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: در مجموع ۶۷ پروژه آبرسانی در منطقه گچساران تعریف شده که ۴۸ پروژه از این تعداد به طور کامل به پایان رسیده است.

وی افزود: صورت‌وضعیت قطعی این پروژه‌ها در حال تهیه است و ۱۹ پروژه باقی‌مانده نیز حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان بیان کرد: پیمانکاران در حال آماده‌سازی صورت‌وضعیت‌های خطی هستند و تا پایان ماه جاری فرصت دارند اسناد خود را ارسال کنند تا فرآیند پرداخت در مرحله بعد انجام شود.

رضایی مبلغ قرارداد پروژه‌های مذکور را بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبار کلی پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها ۷۴۴ میلیارد تومان است، اما تاکنون از محل اعتبارات مربوط به ۱۲ دستگاه، تخصیص قابل توجهی دریافت نشده است.

وی با اشاره به نگرانی درباره پرداخت سهم اعتبارات استانی اظهار داشت: دغدغه اصلی ما این است که نتوانیم سهم خود را به موقع به پیمانکاران پرداخت کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: پس از تهیه صورت‌وضعیت نهایی، پیمانکاران باید ظرف یک ماه نسبت به تسویه‌حساب با سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند و در غیر این صورت احتمال مراجعه آنها به مراجع قضایی وجود دارد.

رضایی تصریح کرد: برای حل این مشکل به صورت مستمر و هر دو هفته یک‌بار با مسئولان مربوطه رایزنی شده و حتی از منابع جاری نیز برای حمایت از پروژه‌ها استفاده کرده‌ایم.

وی در پایان تأکید کرد: پروژه‌ها از نظر اجرایی با مشکل جدی مواجه نیستند و در صورت تأمین اعتبارات، مابقی طرح‌ها نیز قابلیت تکمیل و بهره‌برداری دارند.