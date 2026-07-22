جذب ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح وضعیت اعتبارات حوزه راه و شهرسازی، اظهار کرد: از مجموع اعتبارات این حوزه، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش راه و شهرسازی است که ۳۶۸ میلیارد تومان آن از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور تأمین شده است.

وی افزود: از سازمان ملی زمین و مسکن ۱۵۲ میلیارد تومان، از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزدیک به ۴۷ میلیارد تومان، از سازمان برنامه و بودجه ۹۲ میلیارد تومان و ۹۲ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات استانی تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از مجموعه مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مسئولان پیگیر اعتبارات، گفت: همراهی مسئولان استانی موجب شد پروژه‌های عمرانی راه و شهرسازی متوقف نشود و روند اجرای طرح‌ها ادامه یابد.

وی با اشاره به عملکرد اعتباری این دستگاه در سال جاری تصریح کرد: مجموع اعتبارات جذب‌شده در حوزه راه و شهرسازی استان از محل منابع ملی و استانی به بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که شامل دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری، ۵۰۰ میلیارد تومان در شرکت ساخت و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش راه و شهرسازی است.

پارسایی با اشاره به حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی از طرح‌های عمرانی استان، اظهار داشت: نگاه ویژه وزیر راه و شهرسازی به کهگیلویه و بویراحمد در جذب اعتبارات کم‌نظیر بوده و این وزارتخانه طی دو سال اخیر در میان دستگاه‌های اجرایی استان رتبه نخست جذب اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تشریح وضعیت عملکرد مالی این دستگاه گفت: تاکنون بخش قابل توجهی از اعتبارات ابلاغی جذب و هزینه شده و در یک سال گذشته نیز ۲۸۷ میلیارد تومان بابت اجرای آرای قضائی مربوط به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده که فشار قابل توجهی بر منابع مالی استان وارد کرده است.

پارسایی در پایان ابراز امیدواری کرد تا پایان شهریورماه، با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات باقی‌مانده نیز جذب شود تا روند اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه شبکه راه‌های استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.