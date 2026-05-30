جذب ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی شامگاه شنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۵۷ کیلومتر بزرگراه و جاده سه‌خطه در استان احداث و به بهره‌برداری رسید که این میزان، رشد ۲۰ درصدی شاخص بزرگراه‌های استان را رقم زده است.

وی افزود: در این مدت پروژه‌های مهم و سال‌ها متوقف شده‌ای همچون جاده کمربندی یاسوج، بخش موشور جاده یاسوج-سپیدان، پل سوم بشار، کمربندی گچساران و مجتمع اداری باشت تکمیل و افتتاح شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جذب اعتبارات بی‌سابقه در استان، تصریح کرد: در پنج سال گذشته مجموع اعتبارات جذب شده در حوزه راه و شهرسازی به ۷۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسید، اما سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شد و امسال نیز تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

وی بیان کرد: در بخش اراضی و املاک، بیش از ۹۰۰ هکتار زمین برای دولت تملک شده و بیش از یک میلیون مترمربع از اراضی محدوده و حریم شهرها سنددار شده است. همچنین ۲۰۷ قطعه اراضی تصرفی دولت شناسایی و بازپس‌گیری و بیش از ۸۰۰ فقره سند تک‌برگ برای دولت اخذ شده است.

پارسایی از مطالعه و برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک‌های مسکونی جدید خبر داد و گفت: مطالعات بیش از ۵۰۰ هکتار زمین برای توسعه شهرک‌های مسکونی انجام شده و طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای مختلف استان که سال‌ها معطل مانده بود، تعیین تکلیف شده‌اند.

وی با اشاره به انعقاد بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان قرارداد در حوزه راه و شهرسازی طی سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: این حجم از قراردادها نشان‌دهنده نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین از ارتقای جایگاه اداره کل راه و شهرسازی استان در ارزیابی‌های ملی خبر داد و افزود: رتبه این اداره کل در برنامه اجرایی وزارتخانه از جایگاه ۳۳ به رتبه هفتم کشور ارتقا یافته که نشان‌دهنده تلاش گسترده کارکنان مجموعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: پیش از این تنها ۲۳ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده بود اما اکنون این تعداد به بیش از یک هزار قطعه رسیده است.

پارسایی افزود: بیش از ۱۴ هزار نفر در استان در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۱۱ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و تأمین زمین برای این متقاضیان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به چالش تأمین زمین در شهر یاسوج، تصریح کرد: در سایر شهرهای استان روند تأمین زمین مناسب در حال انجام است و مطالعات جدیدی برای الحاق اراضی به محدوده شهرها در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استات همچنین از پیگیری جدی پروژه اتصال یاسوج به آزادراه شیراز – اصفهان خبر داد و گفت: قرارداد قطعه نخست این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و برای ادامه مسیر نیز سرمایه‌گذار جدیدی اعلام آمادگی کرده است.

وی درباره پروژه راه‌آهن یاسوج نیز اظهار کرد: این پروژه به صورت ویژه در سطح ملی در حال پیگیری است و مسئولان استانی و وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

پارسایی با اشاره به برنامه دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، گفت: طرح مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و در فاز نخست قرار است حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر یاسوج توسط دولت خریداری و برای مدیریت بازار اجاره مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ اراضی دولتی و مقابله با زمین‌خواری اضافه کرد: تمامی اقدامات تملک و سنددار کردن اراضی در چارچوب قانون و با هدف تأمین زمین برای اجرای طرح‌های ملی مسکن، حمایت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی انجام می‌شود.