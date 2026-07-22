به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه شهرستان یاسوج با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات و طرحهای عمرانی حوزه جهاد کشاورزی اظهار کرد: از مجموع اعتبارات تخصیصی، بخشی به صورت اوراق مرابحه اختصاص یافته که یک میلیارد تومان آن مربوط به پروژه نقارهخون است و بهزودی به حساب پیمانکار واریز میشود.
وی افزود: همچنین ۶.۶ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای پروژه باباکلان اختصاص یافته که این طرح هماکنون در حال اجرا است.
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مطالبات پیمانکاران تصریح کرد: بیش از ۱۷ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران این بخش، بهجز هزینههای مربوط به برق، باقی مانده است. همچنین حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار نیز به فصل هفت شامل هزینههای سوخت، بنزین و لوازم یدکی اختصاص یافته است.
وی مهمترین بخش اعتبارات را ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نقدی طرحهای آب و خاک عنوان کرد و گفت: این اعتبار برای تکمیل پروژههای باقیمانده از جمله طرحهای امام رضا، جعفر، آبزی و سهم نقدی پروژه باباکلان اختصاص یافته و با پیشرفت عملیات اجرایی، هزینه خواهد شد.
فرازی ادامه داد: از مجموع این اعتبار، حدود ۱۱ میلیارد تومان باقی مانده که ۱۰ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۵ برای توسعه سامانههای نوین آبیاری است که بهتازگی ابلاغ شده است.
رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر جذب کامل اعتبارات خاطرنشان کرد: با وجود بدهیهای انباشته، تلاش خواهیم کرد ضمن تسویه مطالبات پیمانکاران، روند اجرای پروژههای آب و خاک بدون وقفه ادامه یابد.
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