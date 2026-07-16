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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

رقابت ۶۵۰ هزار نفری در کنکور ارشد؛ سهم یک‌درصدی سمنان از ماراتن علمی

رقابت ۶۵۰ هزار نفری در کنکور ارشد؛ سهم یک‌درصدی سمنان از ماراتن علمی

سمنان- کنکور کارشناسی ارشد در چهار حوزه سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار آغاز شد و یک درصد از ۶۵۰ هزار داوطلب کشوری، سهم استان سمنان در این رقابت علمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مراکز تحصیلات تکمیلی در نقاط مختلف استان سمنان همزمان با صبح پنجشنبه آغاز شد.

این آزمون فردا جمعه نیز ادامه خواهد داشت داوطلبان در دو نوبت صبح و ظهر روز پنجشنبه و صبح روز جمعه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در نوبت صبح آزمون ساعت هشت و در نوبت بعد از ظهر ۱۴:۳۰ آغاز می شود اما به دانشجویان اعلام شده ۳۰ دقیقه قبل از ورود آغاز، درب های حوزه های امتحانی بسته می شوند.

کنکور کارشناسی ارشد امسال در سمنان، گرمسار، شاهرود و دامغان و مهدیشهر در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی برگزار شده است.

۶۵۰ هزار نفر در کل کشور در کنکور کارشناسی ارشد با هم رقابت می کند که حدود یک درصد از این جمعیت، متقاضیان استان سمنان محسوب می‌شوند.

کد مطلب 6889686

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